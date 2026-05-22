Onda Tropical provocaría lluvias y vientos en algunas zonas del departamento del Atlántico

Monumento Aleta de Tiburón en Barranquilla durante un día lluvioso (Getty Images)

Ingreso de una nueva onda tropical provocaría lluvias en algunas zonas del departamento del Atlántico. IDEAM emite alerta naranja por fuertes vientos.

Para el departamento del Atlántico se espera algunas lluvias en el centro y sur de esta zona del país en horas de la tarde y noche.

Asimismo, se espera fuertes precipitaciones en los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Cesar y Magdalena.

Alerta naranja por fuertes vientos

Según el IDEAM, la onda tropical estaría generando algunos vendavales y fuertes vientos.

Por otra parte, indicó que hay una alerta naranja por fuertes vientos de hasta 27 nudos en Atlántico, Magdalena y Bolívar.