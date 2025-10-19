Procurador pide a EE.UU. presentar evidencias tras acusación de Donald Trump contra Gustavo Petro

Tras las tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y Colombia, el procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, exigió que se haga pública “alguna evidencia” que sustente el mensaje del presidente Trump, quien presentó al mandatario colombiano como “líder del narcotráfico”.

“El señor presidente de la República representa la unidad de los colombianos. Merece todo nuestro respeto, nuestro acompañamiento y nuestra solidaridad. Debería conocerse alguna evidencia fáctica, que no la creo, para hacer semejante y tan radical afirmación contra un presidente de un Estado que funciona en democracia”, dijo el procurador.

La reacción del ente de control se da en medio de una tensión diplomática tras las publicaciones de Trump en la red social Truth Social, donde acusó a Petro de fomentar la producción masiva de drogas en Colombia y anunció que Estados Unidos suspendería ayudas al país.

#POLÍTICA | “Debería conocerse alguna evidencia fáctica, que no la creo, para hacer tan radical afirmación contra un presidente de un Estado que funciona en democracia”: el procurador general Gregorio Eljach rechazó los señalamientos del presidente estadounidense Donald Trump,… pic.twitter.com/jc4H2ltbGb — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 19, 2025

Ministerio de Justicia reacciona tras la decisión de EE.UU. a Colombia

Las expresiones del procurador se suman a las respuestas emitidas por el gobierno colombiano y otros actores internacionales, quienes han calificado el señalamiento como infundado y han advertido sobre el impacto de estas acusaciones en la cooperación bilateral para el control de drogas.

Esta vez es el Ministerio de Justicia que a través de un comunicado, informó que mantiene activas las acciones orientadas a enfrentar el narcotráfico, un fenómeno que, según la entidad, continúa afectando la seguridad, la economía y el bienestar de la población.

“El ministerio ha implementado estrategias efectivas que han logrado disminuir notablemente el crecimiento de los cultivos de hoja de coca, alcanzando tasas históricas de incautación que superan cualquier periodo anterior, ha mostrado resultados importantes en materia de extradiciones”, agregó.