Los predios en Barranquilla que están vinculados al Cartel de Cali y que intenta recuperar la SAE

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) reveló que los predios, objetos de un procedimiento de recuperación en Barranquilla y que originaron una denuncia por presunta agresión por parte del director de la entidad en la región Caribe, están vinculados al extinto Cartel de Cali.

El caso involucra al director regional de la SAE para la región Caribe, Jaime Avendaño, y al abogado Gabriel Morillo, quienes protagonizaron un supuesto altercado, el pasado sábado 18 de octubre, durante un operativo en este inmueble, ubicado en la carrera 68 con calle 74, barrio La Concepción.

Según la denuncia presentada por Morillo, quien dice ser el poseedor del predio, el funcionario de la SAE habría incurrido en una agresión física durante la diligencia. Sin embargo, Avendaño negó los hechos y aseguró que la actuación se desarrolló conforme a la ley.

Denuncias ante la Fiscalía

Caracol Radio conoció que el director regional interpuso una denuncia contra Morillo ante la Fiscalía por los delitos de calumnia, injuria, estafa y fraude procesal.

“El señor comenzó a gritarme y me tomó del pecho; yo solo saqué pecho y él se echó para atrás diciendo que lo agredí, cuando nunca lo toqué. Le respondí con la verdad sobre sus actos y luego llegó la policía. Todo fue un intento suyo por provocar un enfrentamiento y montar un show en redes sociales”, explicó Avendaño.

De acuerdo con un comunicado emitido por la SAE, Avendaño anexó videos del procedimiento que, según él, demuestran que no existió ninguna agresión física. Asimismo, aseguró que Morillo habría provocado el enfrentamiento con el objetivo de generar una reacción violenta.

“El señor Gabriel llegó gritando que el lugar era suyo. Yo le expliqué que estaba allí por una denuncia de amenazas contra los ocupantes. Revisé la tutela que mostró y esta no me impedía ejercer mis funciones; no estaba haciendo ningún desalojo, solo cumpliendo mi labor como administrador del bien de la SAE”, declaró.

Predios del Estado y presuntos cobros ilegales

El funcionario explicó que los bienes en disputa ya fueron declarados propiedad del Estado y que Morillo estaría “cobrando arriendos a los ocupantes del inmueble, a pesar de no tener derechos sobre el mismo”.

“La denuncia del señor Gabriel Morillo es una calumnia que busca frenar la recuperación del inmueble, el cual ya pertenece al Estado por su vínculo con los hermanos Rodríguez Orejuela. Morillo ocupa el predio desde 2011 y cobra arriendos sin causa; su ataque busca intimidarme y detener mi labor en la SAE”, expresó.

De acuerdo con información de la SAE, el abogado presuntamente recibía beneficios económicos cercanos a los 40 millones de pesos mensuales por estos cobros en el predio.