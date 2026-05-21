Programan cortes de energía este viernes 22 de mayo en el Atlántico: conozca los sectores y horarios

Air-e intervenida adelantará este viernes 22 de mayo trabajos preventivos en la subestación Norte, ubicada en inmediaciones de Ciudad Mallorquín, por lo que se programaron breves interrupciones del servicio de energía en varios sectores de Barranquilla y Puerto Colombia.

De acuerdo con la empresa, las maniobras se desarrollarán en el sector de Altos del Parque, entre las calles 98 y 110E, entre carreras 51 y 53, en dos jornadas: de 9:45 a. m. a 10:15 a. m. y posteriormente de 12:15 p. m. a 12:45 p

Sectores de Puerto Colombia también tendrán maniobras

Asimismo, entre las 12:45 del mediodía y la 1:15 de la tarde, y nuevamente entre las 3:15 p. m. y las 3:45 p. m., se realizarán maniobras en sectores comprendidos entre las carreras 46 y 53, desde la calle 110 hasta el Cementerio Jardines de la Eternidad, en Puerto Colombia.

Las interrupciones también impactarán la carrera 51B, entre los kilómetros 5 y 7.

Circuito Altamira tendrá interrupciones programadas

Por otra parte, en el circuito Altamira se presentarán breves suspensiones del servicio en distintos horarios en sectores como Altos de Riomar, Andalucía y Villa del Este.

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Las maniobras iniciarán desde las 7:50 de la mañana y se extenderán hasta la 1:40 de la tarde en puntos específicos de estos barrios.

Finalmente, en el barrio El Pueblo se adelantarán trabajos de cambio de elementos eléctricos en la calle 118 con carrera 10J, entre las 8:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde.