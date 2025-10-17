Directivas de la Universidad del Atlántico buscan evitar paro estudiantil por elección de rector

La Universidad del Atlántico atraviesa un clima de incertidumbre ante los rumores de un posible paro estudiantil por el proceso de elección del nuevo rector. Desde el pasado 10 de octubre, cuando el Consejo Superior recibió la lista de elegibles, distintos sectores de la comunidad universitaria han manifestado su inconformidad y exigen transparencia en la designación.

“Hay disposición al diálogo”, según directivas

La rectora encargada, Josefa Cassiani, aseguró que la institución mantiene su apertura al diálogo con todos los actores universitarios y que, por ahora, no se contempla la suspensión de actividades académicas.

“Abrimos esta mesa de diálogo, para escuchar a los jóvenes, para socializar de viva voz cuál es realmente el trámite para el tema de la designación de rector. Ayer con las intervenciones que escuchamos por parte de nuestros jóvenes logramos concluir que en algunos casos pueden tener la razón en otros casos tienen desinformación y eso es lo que realmente no queremos, por eso nos hemos abierto públicamente al diálogo”, afirmó.

Trabajadores piden medidas de seguridad

En paralelo, los trabajadores de la Universidad del Atlántico solicitaron reforzar la seguridad dentro del campus tras los hechos violentos registrados en las últimas semanas.

El representante de los empleados ante la Comisión de Vigilancia y Administración de la Carrera Administrativa, José Antonio Castilla, rechazó los actos de vandalismo y propuso permitir el trabajo remoto para quienes presenten afectaciones físicas o mentales:

“Lo que pedíamos es que dentro de todo este diálogo que se hacen con calma y paz al interior de la universidad, se tengan en cuenta los trabajadores administrativos porque solo se habla de los profesores y estudiantes, y también hay trabajadores administrativos que ya son de muy avanzada edad y tienen problemas cardíacos o de presión. Por eso yo le pido a la universidad que también dentro de estos temas que ellos organizan tenga en cuenta a los sectores de trabajadores administrativos”.

Presupuesto 2026 ya fue radicado

A pesar de la coyuntura, las directivas confirmaron que ya fue radicado el proyecto de presupuesto para la vigencia 2026, por un valor de 494 mil millones de pesos, una cifra superior a la del presente año. El documento busca fortalecer los programas académicos, la infraestructura y las estrategias de bienestar universitario, mientras avanza el proceso de elección del nuevo rector.