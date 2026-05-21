Defensa de Nicolás Petro denuncia a fiscal Lucy Laborde por presuntas irregularidades

La defensa de Nicolás Petro Burgos anunció la radicación de una denuncia penal contra la fiscal Lucy Marcela Laborde Betancourt, luego de la filtración de una carta institucional dirigida a las directivas de la Fiscalía General de la Nación. El abogado Alejandro Carranza aseguró que el documento “confirma por escrito lo que la defensa ha venido denunciando públicamente”.

Según el comunicado, la defensa sostiene que la fiscal habría incurrido en presuntas irregularidades relacionadas con la exposición de información reservada del entorno familiar de Petro Burgos.

“El rostro del menor fue exhibido íntegramente, con su fisonomía, sus locaciones y sus rutinas familiares”, señaló Carranza, quien afirmó que existían advertencias previas sobre riesgos de seguridad para el niño.

El abogado también cuestionó referencias realizadas por la fiscal sobre la pérdida gestacional de Laura Andrea Ojeda Estupiñán. “Esa frase configura violencia institucional”, indicó la defensa, al considerar que se habrían vulnerado derechos de la mujer y expuesto aspectos íntimos de su situación médica y familiar.

En el documento, Carranza aseguró además que la filtración de información relacionada con la investigación contra Ojeda habría sido deliberada.

“La señora Ojeda no tuvo conocimiento procesal ni informal en 2025 de la investigación. Se enteró por la prensa el 28 de febrero de 2026”, afirmó el abogado, quien sostuvo que hubo afectaciones contra la seguridad y privacidad de la familia.

La defensa también cuestionó los argumentos jurídicos expuestos por la fiscal frente a restricciones internacionales y la posibilidad de realizar audiencias virtuales. Según Carranza, “confundir las reglas OFAC con la posibilidad de atender el proceso virtualmente demuestra un interés subjetivo preocupante”.

Finalmente, el abogado hizo un llamado directo a la fiscal general Luz Adriana Camargo Garzón para que aparte a la fiscal Laborde de los procesos relacionados con Laura Ojeda. Además, confirmó que la defensa ya interpuso una recusación, una denuncia penal y solicitudes de medidas cautelares ante instancias nacionales e internacionales.