“Están atrapados en la guerra”: madre de un santandereano denunció retención de latinos en Ucrania

Bucaramanga

Nelly Mayorga, madre de un joven santandereano de 29 años que viajó hace cuatro meses a Ucrania para combatir como voluntario, lanzó un desesperado llamado público para advertir a otros jóvenes sobre las condiciones en las que se encuentran quienes deciden viajar al país europeo.

Su hijo, padre de dos niños y tecnólogo en diseño de automatismos mecatrónicos formado en el Sena, figura entre un grupo de aproximadamente 26 latinoamericanos que habrían pedido la baja; pero hoy permanecen retenidos en la zona nororiental, en la frontera entre Rusia y Ucrania, según relató la madre.

“Ellos se van ilusionados porque les prometen ganar dinero, pero cuando llegan allá se encuentran con una realidad totalmente distinta”, dijo Mayorga, quien narró la experiencia de su hijo.

El santandereano fue contactado por redes sociales tras meses sin trabajo. Viajó con la promesa de pasajes cubiertos y buenos ingresos, que según la versión de la mujer se pagan según el nivel de riesgo.

“Los que están en primera línea se llegan a ganar hasta 30 y pico millones ó 40 millones de pesos. Pero el riesgo es altísimo. Y los que no aceptan ese riesgo ya ganan menos de 22, 18, 14 millones de pesos”, explica.

Retenidos, sin salario y a la espera de una “valoración médica”

Mayorga aseguró que su hijo y otros jóvenes solicitaron la baja y ahora los mantienen en un lugar que describe como “una especie de vereda”. Casas abandonadas usadas como base donde no salen a misiones, pero tampoco se les permite abandonar el sitio.

“Los tienen ahí esperando supuestamente una valoración médica, pero les dicen que no pueden salir y que serían desertores”, contó la madre.

Añadió que a los que pidieron la baja les suspendieron el sueldo mientras esperan esa valoración, lo que ha aumentado el miedo y la incertidumbre entre los jóvenes y sus familias.

Según la madre algunos compañeros de su hijo sí consiguieron cruzar la frontera hacia Polonia y describieron condiciones extremas.

“Nos contaban lo terrible que es. Por lo menos 100 colombianos muertos”, comentó, aunque no hay pruebas verídicas sobre esa cifra.

Formación, expectativas y choque con la realidad

El joven santandereano es tecnólogo del Sena y trabajó en fabricación de drones. Tras tres meses sin conseguir empleo estable, con esposa y dos hijos a su cargo, decidió aceptar la oferta que le hicieron por redes.

Relató su madre que el proceso de reclutamiento duró más de seis meses. Primero deben realizar un curso para ser soldados profesionales ucranianos antes de comenzar a recibir un salario regular.

“Le dijeron que los pasajes costaron tanto, entonces a usted se le va a descontar del sueldo”, contó la mujer en Caracol Radio.

Mayorga describió también el impacto psicológico y moral en su hijo.

En una de las misiones su hijo preguntó qué debía hacer si un combatiente ruso se rendía. La respuesta de los instructores, según el relato de la madre, fue desconcertante: “No, nadie había pensado en eso”.

Fue entonces cuando su hijo expresó su incapacidad de matar a un enemigo rendido.

“Va contra mis principios”, le dijo a la madre y esa situación lo llevó, junto con otros factores, a pedir la baja.

Llamado claro a los jóvenes latinos

Desde Santander Nelly Mayorga hizo un llamado urgente a los jóvenes para que no crean todas las “maravillas” que se muestran en redes sociales.

“Mi hijo es padre de familia. El costo emocional es muy grande, tanto para ellos allá como para nosotros acá”, enfatizó.

Además contó que entre los voluntarios latinoamericanos además de colombianos, hay brasileños, panameños, guatemaltecos y peruanos. Lo que para ella demuestra una circulación regional de jóvenes reclutados por canales informales.