Todo listo para votar: Santander ya tiene distribuido el 100% del material para las presidenciales

La Gobernación de Santander informó que ya fue distribuido el material electoral en todos los municipios del departamento de cara a las elecciones de este domingo, tras la activación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) que contó con la participación de autoridades nacionales, departamentales y municipales.

El secretario del interior de Santander, Óscar Hernández, señaló que en el departamento se mantiene un seguimiento permanente al proceso electoral y que actualmente solo permanecen dos situaciones logísticas bajo atención: un derrumbe en una vía del municipio de Concepción que afecta el retorno de material electoral y trabajos de acompañamiento de la Electrificadora de Santander (ESSA) en cuatro veredas del sector de Simacota.

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En materia de seguridad, el funcionario aseguró que existe un despliegue total de las capacidades institucionales con presencia de la Policía Nacional, el Ejército, la Armada Nacional y los organismos de control, especialmente en la región del Magdalena Medio.

Por su parte, el coronel Néstor Arévalo, comandante departamento de Policía Santander, confirmó que el material electoral ya se encuentra en los puestos de votación habilitados para la jornada. Además, indicó que la Policía Nacional tiene presencia en los 78 municipios y 12 corregimientos donde asumirá la seguridad del proceso.

“Son 122 puestos de votación atendidos por la Policía Nacional y para ello hemos dispuesto más de 2.000 uniformados”, explicó el oficial.

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El dispositivo también incluye vigilancia en las sedes de la Registraduría, los lugares donde se realizarán los escrutinios y el traslado del material electoral hacia los centros de digitalización.

Las autoridades recordaron que los ciudadanos podrán denunciar posibles irregularidades electorales a través de la línea 123 y de la plataforma Uriel, habilitada por el Gobierno Nacional para reportar delitos relacionados con las elecciones.

Desde la Gobernación de Santander hicieron un llamado a la ciudadanía para que participe de la jornada electoral y ejerza su derecho al voto con tranquilidad, asegurando que están dadas las garantías de seguridad y transparencia en todo el departamento.