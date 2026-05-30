Frustran millonario cargamento de droga en Santander: incautan más de una tonelada de marihuana

El procedimiento se desarrolló en el kilómetro 45+700 de la vía que comunica a Bucaramanga con Lebrija, donde unidades de la Dirección de Inteligencia Policial - DIPOL, en coordinación con la Dirección de Antinarcóticos - DIRAN y la Compañía Antinarcóticos de Control Portuario y Aeroportuario de Bucaramanga, instalaron un puesto de control como parte de labores investigativas contra el narcotráfico.

Según informó la Policía Nacional, durante las inspecciones fue identificado un vehículo tipo camioneta cuyo conductor, al percatarse de la presencia de los uniformados, omitió la señal de pare e intentó evadir el control.

De acuerdo con las autoridades, el hombre habría intentado embestir a los funcionarios que participaban en el operativo, por lo que se activó un seguimiento preventivo.

Lea también: ¿Se puede llevar lapicero propio para votar? esto responde la Registraduría Nacional en Santander

La persecución se extendió por cerca de un kilómetro y medio, hasta que el conductor perdió el control del vehículo. Posteriormente abandonó la camioneta y huyó hacia una zona boscosa, evitando ser capturado.

Al inspeccionar el automotor, los investigadores encontraron 1.937 paquetes de marihuana, equivalentes a más de 1.000 kilogramos de esta sustancia estupefaciente.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, brigadier general William Quintero Salazar, señaló que “este resultado representa un golpe importante contra las estructuras dedicadas al narcotráfico y destaca el trabajo articulado de las capacidades de inteligencia e investigación para impedir la distribución de grandes cantidades de droga en el país”.

La sustancia incautada y el vehículo fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, mientras avanzan las investigaciones para identificar y capturar a los responsables del cargamento.