¿Se puede llevar lapicero propio para votar? esto responde la Registraduría Nacional en Santander

A pocas horas de las elecciones presidenciales en Colombia, la Registraduría Nacional en Santander salió al paso de los rumores que circulan en redes sociales sobre los lapiceros que serán utilizados durante la jornada electoral del domingo 31 de mayo.

Durante entrevista en Caracol Radio, Jose Luis Arias y Luis Felipe Cifuentes, delegados departamentales de la Registraduría, explicaron que los elementos de marcación que estarán disponibles en los puestos de votación ya fueron verificados previamente por la entidad y sometidos a controles para garantizar la transparencia del proceso electoral.

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Según indicaron, la Registraduría realizó a nivel nacional la revisión de los lapiceros que serán utilizados en los diferentes puestos de votación del país, un proceso que contó con la participación y conocimiento de las autoridades competentes.

Además, señalaron que estos elementos ya fueron exhibidos públicamente y cumplen con las condiciones necesarias para el desarrollo de las elecciones.

Frente a las versiones sobre supuestos lapiceros borrables o manipulables, los funcionarios aseguraron que se trata de comentarios que suelen aparecer en cada proceso electoral y los calificaron como una “fábula urbana electoral”.

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Los delegados aclararon que los ciudadanos que así lo prefieran podrán llevar su propio esfero para marcar el tarjetón, “si esto les brinda mayor tranquilidad al momento de ejercer su derecho al voto”.

Desde la Registraduría insistieron en que la ciudadanía puede tener confianza en los elementos dispuestos para la jornada, pues, según afirmaron, los lapiceros oficiales fueron probados previamente y cuentan con las características necesarias para garantizar la idoneidad de los comicios electores en todo el país.