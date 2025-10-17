Defensoría del Pueblo llama al gobernador de Santander a rectificar tras polémico mensaje en redes

Bucaramanga

La Defensoría del Pueblo le pidió al gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, rectificar sus declaraciones públicas y promover el diálogo con los movimientos en protesta, tras los mensajes que el mandatario publicó en redes sociales y que generaron controversia.

A través de su cuenta oficial en X la entidad manifestó su preocupación por el tono y las implicaciones de las palabras del gobernador recordándole que “las palabras de las autoridades tienen un alto impacto en el clima de respeto y protección de los derechos humanos”.

Frente a las declaraciones del gobernador de Santander, @GralJuvenalDiaz:



Las palabras de las autoridades tienen un alto impacto en el clima de respeto y protección de los derechos humanos. Por ello, le pedimos al gobernador de Santander abstenerse de realizar afirmaciones que… — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) October 16, 2025

En el comunicado la Defensoría pidió a Díaz Mateus “abstenerse de realizar afirmaciones que puedan poner en riesgo a líderes y lideresas sociales, comunidades y personas defensoras de derechos humanos”.

Le recordó que el Estado tiene el deber de garantizar “un entorno seguro y libre de estigmatización para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos, en cumplimiento de la Constitución, los estándares internacionales y la Sentencia SU-546 de 2023 de la Corte Constitucional”.

El organismo también hizo un llamado a la conciliación.

“Invitamos al mandatario departamental a rectificar sus declaraciones y a promover espacios de diálogo y concertación con los movimientos en protesta. Llamamos también a las personas que participan en las movilizaciones a desarrollarlas dentro de los límites de la protesta pacífica.”

El pronunciamiento se produjo luego de que el gobernador de los santandereanos publicara en sus redes sociales un mensaje en el que cuestionó al ministro del Interior, Armando Benedetti, por la llegada de dos buses con personas provenientes de Norte de Santander a los municipios de Palmas del Socorro y Confines, donde las comunidades denunciaron presuntos intentos de ocupación de terrenos.

En su publicación, el mandatario escribió: “Santander se respeta, llegan dos buses desde Norte de Santander con personas que quieren invadir terrenos en Palmas de Socorro y en Confines, la comunidad los sacó chonteados. Lo más preocupante funcionarios de MinInterior llamando a decir que hay que respetar los derechos humanos. Ministro Armando Benedetti, si no ayudan con la seguridad no pretendan dañar la tranquilidad de Santander. Los derechos humanos son para todos.”

Santander se respeta, llegan dos buses desde Norte de Santander con personas que quieren invadir terrenos en Palmas de Socorro y en Confines, la comunidad los sacó chonteados. Lo más preocupante, funcionarios de Mininterior llamando a decir que hay que respetar los derechos… pic.twitter.com/vLWfJ6gcIn — General Juvenal Díaz (@GralJuvenalDiaz) October 14, 2025

Las palabras del gobernador provocaron una ola de reacciones y llevaron a la Defensoría del Pueblo a reiterar su disposición para contribuir a la reconciliación y al respeto de los derechos humanos en Santander.

“Reiteramos que la Defensoría del Pueblo pone a disposición su capacidad institucional y sus buenos oficios para contribuir a la reconciliación y el respeto en Santander”, puntualizó el organismo.