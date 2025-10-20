Capturan a hombre que asesinó a su vecina con 30 puñaladas en Santander

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

La policía nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró esclarecer el homicidio de Edilia Ramírez Fonseca, quien fue asesinada de manera violenta el pasado 10 de marzo en el municipio de Onzaga, Santander.

La víctima recibió cerca de 30 puñaladas por parte de un vecino, según confirmaron las autoridades.

#Judicial | Fue capturado un hombre que apuñaló 30 veces a su vecina en Onzaga. Después de 7 meses autoridades de #Santander lograron ubicar al responsable de la muerte de la mujer. pic.twitter.com/nkh6tjuDR8 — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) October 20, 2025

El coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante de la policía de Santander, resaltó la labor investigativa realizada para llegar al responsable del crimen.

Le sugerimos: Capturado en Bucaramanga peligroso integrante de banda criminal “Los AK-47”

“A través de cotejos judiciales, entrevistas, declaraciones juradas y un sinnúmero de actividades investigativas se logró identificar al autor material de este hecho”, aseguró el oficial.

El presunto homicida fue capturado y puesto a disposición de las autoridades competentes, luego de que las pruebas recopiladas por la policía permitieran establecer su responsabilidad en el crimen.

Más noticias: Dos personas mueren en ataques armados en Bucaramanga en menos de 24 horas

“Queremos informar a los ciudadanos que estamos velando por la seguridad de todos los santandereanos”, añadió el coronel.

El caso generó conmoción en Onzaga dada la crueldad del ataque, y con esta captura se da un paso hacia la justicia para la familia de la víctima.