Incautan celulares al hermano de alias ‘Pipe Tuluá’ durante operativo en cárcel de Girón

Bucaramanga

En una operación sorpresa en la Cárcel de Máxima Seguridad de Palogordo en Girón unidades del Gaula de la policía nacional incautaron tres teléfonos celulares, un módem inalámbrico y tres cargadores USB que eran utilizados de manera ilegal dentro del pabellón 9 del penal.

El procedimiento se realizó como una acción preventiva contra las redes de crimen organizado que operan desde los centros de reclusión del país.

En el operativo las autoridades identificaron la presencia de Mauricio Marín Silva conocido con el alias de ‘Nacho’, hermano de alias ‘Pipe Tuluá’, señalado por ser el líder de la organización criminal ‘La Inmaculada’ que delinque en el Valle del Cauca y en el suroccidente del país.

Puede leer: Alerta por presencia de hombres del ELN en municipio de Santander

Según labores de inteligencia desde este pabellón se estarían coordinando acciones delictivas y posibles planes de homicidio contra funcionarios del Inpec, además de actividades relacionadas con extorsiones a comerciantes y ganaderos.

Las autoridades refuerzan los controles en el penal de Palogordo. Ampliar

El general William Quintero, comandante de la policía metropolitana de Bucaramanga, confirmó los hallazgos y relató que uno de los reclusos intentó destruir uno de los teléfonos antes de ser decomisado.

Más noticias: ¡Ojo! El 60% de los municipios de Santander fueron calificados en riesgo fiscal. ¿Por qué?

“En el momento del ingreso de las autoridades uno de los reclusos intentó destruir un dispositivo móvil y lo arrojó al sistema sanitario para evitar su decomiso”, explicó Quintero.

El general advirtió que la intervención no fue ordenada por el Inpec, sino directamente por el comando de la policía metropolitana tras recibir información que vinculaba a familiares de alias ‘Pipe Tuluá’ con posibles actividades delictivas dentro del penal.

Le puede interesar: Imputan a Mauricio Aguilar por presunto prevaricato durante su gestión como gobernador de Santander

“En ese pabellón están recluidos dos familiares de este delincuente. El objetivo es evitar cualquier situación que ponga en riesgo la vida e integridad de los funcionarios del Inpec en el área metropolitana”, afirmó el general.

Los elementos decomisados quedaron bajo custodia judicial y serán objeto de análisis técnico para establecer qué tipo de comunicaciones o actividades ilícitas se realizaban con ellos.

Más noticias: Registraduría fijó el calendario electoral para la nueva elección de alcalde de Bucaramanga

La policía y el Inpec continuarán realizando operativos de control en los centros penitenciarios del departamento, especialmente en los pabellones donde están recluidos delincuentes de alto perfil.

El Gaula de la policía halló tres celulares, un módem inalámbrico y cargadores en poder de alias ‘Nacho’, hermano del temido cabecilla criminal del Valle. Ampliar

“Seguimos trabajando articuladamente con el Inpec, no solo en los traslados de delincuentes de alta peligrosidad, sino también en las intervenciones dentro de los pabellones para prevenir cualquier afectación contra la vida de los funcionarios penitenciarios”, puntualizó el comandante.

Le sugerimos: Visita del ICBF el 20 de octubre determinaría la apertura de Casa Búho en Bucaramanga

Con este operativo las autoridades buscan cerrar los canales de comunicación ilegal utilizados por estructuras criminales que desde las cárceles continúan dirigiendo extorsiones, amenazas y delitos que afectan la seguridad ciudadana.