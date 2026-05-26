Así será la ley seca en Santander por elecciones presidenciales: restricciones, horarios y multas

Con motivo de las elecciones presidenciales de Colombia 2026, en las que los ciudadanos elegirán presidente y vicepresidente para el periodo 2026-2030, el Gobierno Nacional decretó la aplicación de la ley seca en todo el país, medida que también regirá en Santander.

De acuerdo con el decreto 0188 del 27 de febrero de 2026, expedido por el Ministerio del Interior, la restricción comenzará a las 6:00 de la tarde del sábado 30 de mayo y se extenderá hasta las 12:00 del mediodía del lunes 1 de junio.

Durante ese periodo quedará prohibida la venta y el consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos y establecimientos comerciales, con el propósito de garantizar una jornada electoral en calma y evitar alteraciones del orden público.

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La medida, establecida por el Gobierno Nacional, aplicará en los 87 municipios de Santander, aunque el decreto establece que alcaldes y gobernadores podrán ampliar los horarios si consideran que existen riesgos de seguridad o convivencia, en puntos específicos y dependiendo de las condiciones de seguridad de cada territorio.

Además de la ley seca, el Gobierno Nacional anunció otras disposiciones especiales para la jornada electoral, entre ellas restricciones en fronteras, controles al transporte y la prohibición de divulgar encuestas de carácter político durante las horas previas y el día de las votaciones.

Multas económicas por incumplir la medida de Ley Seca

Las autoridades recordaron que incumplir la ley seca puede generar sanciones económicas contempladas en el Código Nacional de Policía y Convivencia.

Las multas podrían ir desde los 4 hasta los 32 salarios mínimos diarios legales vigentes, es decir, entre $233.454 y $1.867.632, dependiendo de la gravedad de la infracción y de las medidas adoptadas por cada alcaldía.

En Santander, las alcaldías y la Policía adelantarán operativos de control durante el fin de semana electoral para verificar el cumplimiento de las restricciones y evitar hechos que afecten la tranquilidad de los comicios.