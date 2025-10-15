Zona Franca Santander recibe distinción honorífica por su “resiliencia geopolítica”

Bucaramanga

La Zona Franca Santander, fue la única en Colombia distinguida con la mención honorífica “Resiliencia Geopolítica” en el ranking internacional Global Free Zones of the Year 2025, otorgado por fDi Magazine, publicación especializada del grupo Financial Times que destaca a las mejores zonas francas del mundo.

La edición de 2025 de estos reconocimientos se realizó en un contexto de alta complejidad económica mundial, marcado por tensiones geopolíticas, altos niveles de deuda y políticas comerciales cambiantes. En este escenario, 80 zonas francas de distintos países fueron evaluadas por un panel internacional de expertos, que destacó aquellas con enfoques innovadores, buenas prácticas y resultados sobresalientes.

En el caso de Zona Franca Santander, la publicación resaltó su capacidad para asesorar a las empresas frente a marcos regulatorios complejos y contextos internacionales desafiantes. “La expansión de su equipo de asesoramiento experto y cumplimiento regulatorio proporciona orientación a medida a los inquilinos sobre cómo navegar por situaciones geopolíticas cambiantes, además de aprovechar alianzas regionales e internacionales”, citó el informe.

Andrea Serrano, gerente general de Zona Franca Santander, celebró el reconocimiento señalando que este logro refleja el compromiso del ecosistema empresarial de la región. “Recibir esta distinción es un reconocimiento al trabajo que realizamos para fortalecer la competitividad del territorio y acompañar a nuestras empresas en su expansión internacional. Este logro pertenece a toda la comunidad empresarial de Santander y reafirma que en nuestra región se construyen historias de resiliencia, innovación y desarrollo sostenible”, afirmó.

Con más de 3.500 empleos directos y 5.000 indirectos, Zona Franca Santander reafirmó su papel como motor de crecimiento económico y social para la región, siendo además la única zona franca de Colombia mencionada en el ranking.

El reconocimiento internacional, según el informe, consolida a Santander como un territorio de oportunidades y posiciona a Zona Franca Santander como un referente latinoamericano en sostenibilidad, conectividad empresarial e inversión global.