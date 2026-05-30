Metrolínea ajusta su operación y elimina dos recorridos desde el 31 de mayo en Bucaramanga. ¿Cuáles?

A partir de este domingo 31 de mayo, el Sistema Integrado de Transporte Masivo - SITME, implementará ajustes en su operación que incluyen la salida de servicio de las rutas PTB y PTN, una medida que, según Metrolínea, busca optimizar recursos y responder al crecimiento sostenido de pasajeros registrado durante el último año.

De acuerdo con la entidad, la decisión no representa una reducción en la cobertura del sistema, ya que los usuarios continuarán contando con alternativas para movilizarse a través de rutas complementarias que serán fortalecidas.

Estos son los cambios de rutas de Metrolínea:

La ruta P19 asumirá la conexión entre el Portal Norte y las estaciones Provenza Occidental y Provenza Oriental.

asumirá la conexión entre el Portal Norte y las estaciones Provenza Occidental y Provenza Oriental. La ruta P1 facilitará los desplazamientos hacia y desde el centro de Bucaramanga por la carrera 15.

facilitará los desplazamientos hacia y desde el centro de Bucaramanga por la carrera 15. El corredor Terminal de Transportes – Real de Minas – Estación UIS, seguirá siendo atendido mediante las rutas P10 y P14.

Metrolínea explicó que estos ajustes hacen parte de una estrategia de priorización de recursos orientada a fortalecer la sostenibilidad financiera y operativa del sistema.

La entidad destacó que durante mayo de 2025 movilizó 796.372 pasajeros, cifra que representa cerca de 158.000 usuarios más frente al mismo periodo del año anterior, equivalente a un crecimiento del 24,7%.

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Según las estadísticas entregadas por el sistema, la tendencia positiva se ha mantenido durante este año, con incrementos de pasajeros del 26,1% en abril, 15,3% en febrero y 12,4% en marzo.

La administración de Metrolínea señaló además que “continuará avanzando en la estructuración de nuevas rutas complementarias con el propósito de ampliar la cobertura y mejorar la conectividad en distintos sectores del área metropolitana”.

Actualmente, la red está compuesta por 12 rutas complementarias y 13 rutas integradas.