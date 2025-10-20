Capturado en Bucaramanga peligroso integrante de banda criminal “Los AK-47”

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

En una operación liderada por la policía metropolitana fue capturado alias “Pepo” señalado integrante del grupo delincuencial “Los AK-47”, organización criminal con fuerte presencia en la ciudad de Cúcuta y el departamento de Norte de Santander.

La captura se llevó a cabo en el sector de Morrorico, al oriente de Bucaramanga, donde el sujeto se encontraba escondido aparentemente evadiendo el accionar de las autoridades.

#Judicial | Capturaron a alias "Pepo", integrante de los AK-47, vinculado a posibles extorsiones a ciudadanos en Bucaramanga y el homicidio de un comerciante. pic.twitter.com/BtflTE1Ngl — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) October 20, 2025

Según el brigadier general William Quintero Salazar, comandante de la policía metropolitana, alias “Pepo” es “responsable de disparar contra fachadas de establecimientos comerciales como método de presión para el cobro de extorsiones a comerciantes”.

Puede leer: Dos personas mueren en ataques armados en Bucaramanga en menos de 24 horas

Además el detenido está vinculado al homicidio de un comerciante que ocurrió el pasado 17 de enero en el sector Tres Balcones, en el kilómetro 3 vía Pamplona - Morrorico.

“Este delincuente tenía como modus operandi el uso de la violencia extrema para intimidar a sus víctimas, disparando contra sus locales comerciales con el fin de obligarlos a pagar extorsiones”, agregó el oficial.

Le sugerimos: La gobernación de Santander se traslada a Barrancabermeja: El gabinete despachará tres días allá

Alias “Pepo” presenta antecedentes por el delito de extorsión y deberá responder ahora por nuevos cargos relacionados con porte ilegal de armas y homicidio contra el crimen organizado, y las redes de extorsión que afectan al comercio local.