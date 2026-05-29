Concejo de Bucaramanga aprobó empréstito por más de 500 mil millones de pesos: así quedó la votación

Bucaramanga

Tras varias horas de debate en plenaria, el Concejo de Bucaramanga aprobó el proyecto de alcaldía con el buscaba tener facultades para solicitar un crédito por $538.611 millones para dos obras de infraestructura vial.

Aunque en medio de la sesión se conoció una nueva recusación en contra de los 19 corporados, fue resulta allí mismo y se continuó con el debate y teniendo las mayorías en el concejo, la administración logró que se aprobara esta solicitud con 14 votos a favor y cinco en contra.

Los concejales que votaron a favor del proyecto fueron Cristian Reyes, Luis Ávila, Oscar Arenas, Javier Ayala, Leonardo Mancilla, Luis Fernando Castañeda, Henry Gamboa, Gustavo Ardila, Yesid Bello, Oscar Díaz, Tito Rangel, Andrés Díaz, Nelson Mantilla y Robin Hernández mientras que quienes votaron en contra fueron José David Cavanzo, Camilo Machado, Daniela Torres, Diego Lozada y Jorge Flórez.

A su turno, el alcalde Cristian Portilla indicó que se da un paso firme a la transformación de la ciudad pues con este proyecto de financiamiento se podrán garantizar dos obras que ayudarán a mejorar la movilidad en la capital santandereana.

“Este no es un gasto, es una inversión para el desarrollo, el avance y el progreso en materia de movilidad de la ciudad. Estos recursos estarán destinados para obras estratégicas que durante años nuestra ciudad las ha necesitado”, indicó el alcalde Portilla.

Ahora, el alcalde deberá sancionar el proyecto y se empieza a buscar con los bancos con mejores ofertas para obtener el crédito y acto seguido, se deberá nuevamente presentar al concejo un proyecto para adicionar los recursos al presupuesto municipal.