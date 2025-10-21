El COVID-19 sigue circulando en Bucaramanga, Secretaría de Salud pide no bajar la guardia

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

“El COVID-19 continúa circulando en Bucaramanga”, advirtió desde la secretaria de Salud y Ambiente, Claudia Mercedes Amaya, al reiterar el llamado a la ciudadanía para mantener las medidas de prevención y completar los esquemas de vacunación.

“El COVID no ha desaparecido, es un virus que sigue en el mundo y también en Bucaramanga. Este virus se adapta, cambia, no quiere desaparecer”, enfatizó Claudia Amaya, al recordar que la pandemia dejó importantes lecciones sobre la importancia de la inmunización.

La secretaria de salud hizo un llamado especial a las mujeres embarazadas, así como a personas mayores o con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, obesidad, inmunodepresión o que estén en tratamiento contra el cáncer o el VIH/Sida, por ser población de mayor riesgo.

“Las vacunas son gratuitas, salvan vidas y están disponibles en todos los centros de salud. Invitamos a revisar el carné y completar las dosis faltantes”, agregó.

Las cifras de COVID-19 en Bucaramanga

La Secretaría de Salud y Medio Ambiente de Bucaramanga confirmó que en lo que va del 2025 se han registrado 93 casos de enfermedad, de los cuales el 52,7% han requerido hospitalización.

Claudia Mercedes Amaya precisó que la situación refleja la necesidad de mantener las medidas preventivas y de atención oportuna, especialmente en los grupos poblacionales más vulnerables.

“El 52,7% de los casos debió ser hospitalizado, lo que demuestra que el virus sigue teniendo un impacto importante en la población y que no podemos bajar la guardia”, explicó la funcionaria.

Según el reporte epidemiológico, la distribución por género se mantiene equilibrada: el 51,6% de los casos corresponde a hombres y el 48,4% a mujeres. No obstante, los niños entre 0 y 4 años y los adultos mayores de 60 años son los más afectados.

Estos dos grupos, niños y adultos mayores, concentran los mayores niveles de contagio y hospitalización, ya que tienden a desarrollar formas más severas de la enfermedad debido a su vulnerabilidad inmunológica.

Otras medidas sanitarias

La Secretaría de Salud de Bucaramanga ha reforzado además sus acciones en distintos frentes sanitarios. En la Calle de la Cordialidad, adelantó jornadas de atención a habitantes de calle, ofreciendo pruebas gratuitas de tuberculosis, Hansen y VIH.

En relación con otras enfermedades, la secretaria informó que no se han confirmado casos de fiebre amarilla en Bucaramanga, pero insistió en la importancia de la vacunación preventiva.

“La vacuna tiene una efectividad superior al 90% y es la mejor herramienta para evitar contagios por el mosquito Aedes aegypti”, señaló.