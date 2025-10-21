¡Agéndese! Comienza el Festival de Cine ‘Enfocados’ en Bucaramanga: propuesta con enfoque de género

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

Hoy inició el Festival de Cine ‘Enfocados’, una propuesta cultural y educativa que por tercer año consecutivo convierte al campus de la Universidad de Santander (Udes), sede Lagos del Cacique en Bucaramanga, en un espacio de reflexión, arte y transformación social.

Con una programación dedicada a la mujer y el género el evento se desarrolla los días 21 y 22 de octubre, con entrada gratuita y abierta al público.

El Festival es organizado por el programa de Comunicación Social y Periodismo de la Udes.

Reúne documentales, largometrajes de ficción, charlas con cineastas, conversatorios con activistas y una selección de producciones audiovisuales nacionales e internacionales que abordan las diversas realidades de las mujeres desde el lenguaje del cine independiente.

“Este es un festival de cine que nace desde la academia. Este año estamos trabajando en alianza con el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga y la Escuela Municipal de Artes (EMA), junto a muchas personas y colectivos que hacen posible este evento”, explicó Freddy Higuera Díaz, director del festival y docente Udes.

Una mirada crítica desde el audiovisual

La jornada inaugural comenzó en el auditorio Yariguíes de la Udes.

Abrió con los documentales “Mis Dos Veces”. Seguido de “Amazona”, obra de la reconocida documentalista Clare Weiskopf, quien incluso fue invitada a la universidad.

En la tarde se presenta el documental “Raíces del Páramo”, una producción académica local que pone el foco en los campesinos que cultivan en los páramos colombianos.

La jornada también incluyó “Sueños en Concreto” y una propuesta audiovisual liderada por el profesor y artista Alejandro Jaramillo bajo el título “El Queer es Punk y el Punk es Queer”, una apuesta crítica y provocadora sobre identidades de género.

Por la noche la experiencia se traslada a la plazoleta del Libro con una nueva edición de “Cine Bajo las Estrellas”, en la que se proyecta el documental colombiano “Ana Rosa”, dirigido por Catalina Villar; una reconstrucción íntima sobre la vida de su abuela paterna, marcada por una lobotomía en la adultez.

“Lo de esta noche es algo muy bonito que se llama Cine Bajo las Estrellas. Es ir a cine, pero con las estrellas como techo. Es una experiencia muy especial para compartir en comunidad, y todo es completamente gratuito”, comentó Higuera Díaz.

Mujeres, memoria y activismo

El miércoles 22 continúa la programación con el documental “Como El Cielo Después de Llover”.

Seguido del largometraje de ficción “Ella”, dirigido por Libia Stella Gómez Díaz; actual directora de la Escuela de Cine de la Universidad Nacional y una de las cineastas más destacadas del país.

Ella misma estará presente en un conversatorio con los asistentes.

En la tarde el documental “Amor, Mujeres y Flores” de la icónica realizadora Marta Rodríguez, servirá como punto de partida para un diálogo profundo sobre activismo, equidad de género y violencia contra la mujer.

Con la participación de figuras como la actriz y activista Alejandra Borrero, la periodista Catalina Serrano y la defensora de derechos humanos Noelia Ortiz.

El cierre del festival incluirá la muestra oficial de documentales y cortometrajes participantes. Un receso con alfombra roja y la ceremonia de premiación a las 7:00 p.m., también en el auditorio principal.

Cine como herramienta de transformación

Para el docente el Festival ‘Enfocados’ no solo es una vitrina audiovisual, sino un acto político y cultural necesario.

“Todo el festival gira en torno a la mirada de equidad de género, la visibilización de las mujeres y la transformación social desde la pantalla. Creemos que el cine es una herramienta poderosa para cuestionar, educar y movilizar”, afirmó.

La iniciativa, que crece en cada edición, se consolida como un espacio vital para nuevas narrativas y voces que emergen desde la periferia, el activismo y la academia. Además, refuerza el papel de las universidades como centros de producción cultural y crítica social.