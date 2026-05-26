Problemas en la recolección de basuras en Rionegro, Santander: comunidad protestó en la alcaldía

Bucaramanga

La comunidad en el municipio de Rionegro protestó por la falta de recolección de basuras por parte de la empresa EMSERVIR E.S.P. por lo que decidieron dejar los residuos al frente de la alcaldía municipal.

De acuerdo a lo informado por Leidy Joya, una de las habitantes del municipio la situación ya es crítica en algunos sectores en donde se completan más de 10 días sin la recolección por lo que advierte podrían generar afectaciones en la salud.

“Llevamos más de 10 días sin que nos recojan la basura, no es justo, es una falta de respeto con nosotros. La semana pasada nos recogieron una vez y la antepasada ni sola vez”, indicó Joya.

Desde la empresa municipal de servicios públicos de Rionegro a través de un comunicado manifestaron que se mantiene un plan de contingencia debido a una emergencia sanitaria que se viene presentando y que está afectando la recolección y disposición final de los residuos.

“informamos que en el transcurso del día de mañana, 26 de mayo, se espera contar con una respuesta oficial frente a esta emergencia sanitaria, la cual permitirá definir las acciones necesarias para avanzar en la normalización del servicio en el municipio”, señala el comunicado en donde además hacen un llamado a la ciudadanía de abstenerse de sacar los residuos a las calles.