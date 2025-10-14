Bucaramanga: Ampliación del Américo Montanini en espera por demoras en contratación de interventor

Bucaramanga

El director del Instituto Departamental de Recreación y Deportes de Santander (Indersantander), Ariel Rojas, hizo un llamado a la gerencia de ENTerritorio para agilizar el proceso de licitación que permitirá avanzar en los estudios y diseños para la ampliación del estadio Américo Montanini de Bucaramanga.

Ariel Rojas explicó que el proyecto cuenta con el respaldo del gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, quien gestionó ante la Asamblea Departamental un empréstito por 35 mil millones de pesos destinados a mejorar el escenario deportivo, cuyo aforo será ampliado.

“Los recursos están asegurados, pero dependemos de ENTerritorio. Ellos aportaron 3.800 millones de pesos para los estudios y diseños, sin embargo, el proceso de selección del interventor se ha declarado desierto en tres ocasiones”, señaló el funcionario, insistiendo en la necesidad de que se dé mayor celeridad para no seguir retrasando la ejecución de la obra.

El director de Indersantander recordó que sin interventoría no puede darse inicio oficial a los estudios y diseños, aunque el consultor ya ha adelantado parte del trabajo. “Esperamos que en esta nueva licitación sí se logre adjudicar y podamos avanzar. Lo paradójico es que tenemos los recursos, pero aún no los diseños, cuando usualmente sucede al contrario”, enfatizó Ariel Rojas.

🔴 #Santander | ¿Qué ha pasado con la ampliación del Estadio Américo Montanini?



Desde @indersantander informan que radicaron un derecho de petición a @ENTerritorioCo por retrasos en la contratación del interventor de los estudios y diseños. Aseguran que sí están los recursos. pic.twitter.com/rYYhfvuk7U — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) October 14, 2025

Sobre los plazos de la obra, Ariel Rojas fue prudente al afirmar que en los proyectos públicos no se pueden establecer fechas exactas.

“Después de los estudios y diseños vendrá el proceso de licitación para la ejecución, así que los tiempos son inciertos. Lo importante es que hay compromiso y voluntad del gobernador para que este proyecto se materialice”, concluyó.