Ferias y fiestas de Los Santos: un homenaje al turismo, la cultura y la herencia Guane

Bucaramanga

El municipio de Los Santos, reconocido como uno de los más turísticos de Santander, se alista para vivir una nueva edición de sus ferias y fiestas; con la realización del Segundo Festival Turístico que se llevará a cabo del 31 de octubre al 3 de noviembre.

El evento promete cuatro días de cultura, arte, gastronomía, música popular, carranga y vallenato.

Habrá programación de conciertos con artistas como Joaquín Guiller, Juancho de La Espriella, Los K Morales y Los de La Trilla.

Lea acá: Todo listo para las elecciones de los Consejos de Juventudes en los 87 municipios de Santander

Además de muestras agropecuarias y actividades familiares que buscan resaltar a la región.

El alcalde de Los Santos, Diego Armando Mendoza, invitó a disfrutar de esta celebración que combina diversión con identidad cultural.

Puede leer: Se reaviva la protesta en el peaje de Los Santos: levantarán talanqueras ante promesas incumplidas

“Queremos que la gente disfrute de la magia de Los Santos. Este festival turístico no solo trae verbenas y música, sino que exalta nuestra historia, el turismo, el arte y la gastronomía local. Es una oportunidad para que las familias vivan un fin de semana lleno de alegría y tradición”, expresó el mandatario.

Ampliar

Durante el lanzamiento oficial de las ferias y fiestas el alcalde también destacó los avances del Parque Cultural y Turístico Aldea Guane; un ambicioso proyecto que busca recuperar la historia ancestral de la cultura Guane, fortalecer el turismo histórico y ecológico del municipio.

Le sugerimos: VIDEO | Axis Vitae: escultura que simboliza el eje de la vida en la facultad de salud de la UIS

“¿Por qué viajar a Egipto a ver momias si aquí tenemos vestigios de la civilización guane? Con la Aldea Guane queremos rescatar nuestra historia y convertirla en motor de turismo, empleo y desarrollo para nuestra gente”, afirmó Mendoza.

Por su parte Sandra Melina Gómez Villamizar, presidenta de Asojuntas de Los Santos, resaltó el impacto positivo del turismo en las comunidades rurales y en los pequeños emprendimientos artesanales.

Le puede interesar: Lluvias en Santander: 50 municipios en alerta por deslizamientos y desbordamiento de Ríos

“En mi comunidad estamos desarrollando proyectos con materiales ecológicos, como artesanías hechas con hoja de aguacate. Queremos que los visitantes conozcan este trabajo, que es sostenible y lleno de creatividad”, señaló la lideresa.

Ampliar

El Festival también servirá como vitrina para los productores locales y los atractivos turísticos de la zona.

Entre ellos el Parque Nacional del Chicamocha, el camino de Los Santos - Jordán, el Mercado Campesino y el casco antiguo del municipio.

Más noticias: Bucaramanga: Ampliación del Américo Montanini en espera por demoras en contratación de interventor

El alcalde confirmó que el desarrollo de la Aldea Guane avanza en su primera etapa, con apoyo de la gobernación de Santander y se proyecta su inauguración parcial para mediados del próximo año.

Con este evento Los Santos reafirma su papel como epicentro del turismo cultural y natural de Santander, invitando a visitantes de todo el país a disfrutar de su historia, su gente y sus paisajes.