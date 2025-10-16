VIDEO | Axis Vitae: escultura que simboliza el eje de la vida en la facultad de salud de la UIS

Bucaramanga

En la plazoleta principal del nuevo Complejo para la Investigación de las Ciencias de la Salud y la Vida de la Universidad Industrial de Santander (UIS) se alzó una monumental escultura que promete convertirse en ícono de la institución.

Se trata de “Axis Vitae, el eje de la vida”, una obra del maestro santandereano Juan José Cobos Roa, creador del Santísimo y del Leopardo del Atlético Bucaramanga, que simboliza la esencia vital de la ciencia y la salud.

El decano de la facultad de salud de la UIS, doctor Jürg Niederbacher Velásquez, explicó en entrevista con Caracol Radio, que esta escultura es el resultado de un proceso de creación que tomó cerca de siete años, desde que fue encargada por el rector Hernán Porras Díaz. “El escultor comenzó a diseñar esta gran obra en apoyo con el constructor Néstor Monsalve. Hoy se convierte en el eje metafórico del soporte de la vida, del espíritu de nuestra facultad”, comentó.

Detalles de la nueva escultura de la UIS “Axis Vitae”

El descubrimiento de la obra de arte creada por el escultor Juan José Cobos, se hizo posterior a la inauguración del Congreso Panamericano de Anatomía y el Congreso Colombiano de Morfología que reunió a centenares de académicos, investigadores y estudiantes universitarios que por estos días se dan cita en Bucaramanga.

El concepto del artista fue traducido en planos precisos para su construcción. Detalles técnicos:

Taller de montaje: Nestor Monsalve (Egresado UIS).

Nestor Monsalve (Egresado UIS). 26 vertebras de acero: se distribuyen en 3 secciones que ensambladas forman la curvatura de la espina dorsal.

se distribuyen en 3 secciones que ensambladas forman la curvatura de la espina dorsal. El sacro y el coxis: fueron tallados a mano por el maestro Cobos y fundidos en bronce en Medellin por Di Arte Estudio Creativo.

fueron tallados a mano por el maestro Cobos y fundidos en bronce en Medellin por Di Arte Estudio Creativo. La escultura: se apoya sobre una placa reforzada.

se apoya sobre una placa reforzada. Altura: 14 metros

14 metros Peso: 3 toneladas

3 toneladas Materiales: bronce fundido y acero

bronce fundido y acero Técnica: fundición a la cera perdida, soldadura MIG/TIG

“Axis Vitae” tiene 14 metros de altura, pesa tres toneladas y fue elaborada en bronce fundido y acero mediante la técnica de fundición a la cera perdida y soldadura. Está ubicada en el acceso principal del moderno edificio, sobre que comunica con el Hospital Universitario de Santander.

El decano Niederbacher, médico pediatra y docente de la UIS desde 1995, también destacó que las nuevas instalaciones del Complejo para la Investigación de las Ciencias de la Salud y la Vida representan “un gran avance para la salud de la región”.

Allí funcionan las cinco escuelas que integran la facultad: Enfermería, Fisioterapia, Nutrición y Dietética, Microbiología y Bioanálisis, y Medicina. “Estamos todos integrados, con la idea de trabajar en equipo, porque es lo que realmente aporta beneficio a la comunidad”, afirmó.

La UIS proyecta una segunda fase del complejo de salud

La obra incluirá la demolición de antiguas edificaciones y la creación de una IPS universitaria o Centro de Atención Primaria en Salud. “Será un espacio para atender primariamente la salud, en beneficio tanto de la comunidad usuaria, como de los estudiantes”, agregó Jürg Niederbacher Velásquez.

