Santander se prepara para la primera vuelta con más de 2.000 policías

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Con más de 2.000 uniformados desplegados en diferentes municipios, Santander ya tiene listo el operativo de seguridad para la primera vuelta presidencial.

La idea es garantizar que la jornada electoral se desarrolle sin alteraciones y que los ciudadanos puedan votar con tranquilidad.

El coronel Néstor Arévalo Montenegro confirmó que serán 2.080 policías los encargados de acompañar el llamado “plan democracia”, incluidos 120 uniformados que llegarán como apoyo adicional al departamento.

El despliegue cubrirá:

121 puestos de votación.

Cerca de 1.888 mesas electorales.

Zonas urbanas donde vota la mayoría de ciudadanos.

Algunos corregimientos y sectores rurales con presencia policial.

El operativo no solo se reduce a vigilancia en puestos de votación. Según explicó Arévalo, policías que normalmente trabajan en oficinas y áreas especializadas como inteligencia, SIJIN y Gaula también saldrán a reforzar la seguridad durante la jornada.

Además, la institución tendrá grupos especiales preparados para atender posibles alteraciones del orden público y reforzará la vigilancia en municipios alejados como Málaga, Barbosa, Cimitarra, Guanentá y la provincia Comunera.

“Además que los ciudadanos puedan votar tranquilos y que no se presente ninguna situación que afecte las elecciones”, señaló el coronel Arévalo Montenegro.

El objetivo principal es que el llamado “Plan Democracia” se desarrolle garantizando que todo el mundo pueda votar sin ninguna situación especial.