Este 31 de Octubre Bucaramanga se llena de magia sinfónica en Neomundo

El centro de eventos Neomundo será escenario donde la música, la fantasía y la solidaridad se encuentren este 31 de octubre con “Magia Sinfónica, Fiesta de los Niños”, un espectáculo que promete encantara a las familias bumangueses.

La jornada contará con la presentación en vivo de la orquesta Sinfónica Juvenil de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) y la puesta en escena de la compañía de danza Salón de los Artistas, quienes interpretarán un repertorio inspirado en las bandas sonoras más reconocidas del cine y la televisión.

¿Dónde se pueden reclamar las boletas?

Además de su componente artístico, el evento tiene un enfoque solidario. Por cada juguete nuevo donado, los asistentes recibirán dos entradas para el show. Las donaciones se recibirán del 15 al 31 de octubre, entre las 2:00 p.m. y las 6:00 p.m., en las taquillas de Neomundo.

Magia Sinfónica ofrecerá dos funciones, a las 4:00 p.m. y 7:00 p.m., y contará con espacios interactivos, zona de juegos, set fotográfico, zona gastronómica y un área comercial para niños.