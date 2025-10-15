En Bucaramanga cada semana son diagnosticadas cuatro mujeres con cáncer de mama / D. Giraldez Alonso

Bucaramanga

La secretaria de Salud de Bucaramanga, Claudia Amaya, confirmó que se está buscando llegar a un acuerdo con las EPS y las IPS para acortar el tiempo de demora en la atención a mujeres en riesgo de padecer cancer de mama y así poder tratar a tiempo esta patología.

“Yo les estoy proponiendo a esta red que cuando una mujer mayor de 40 años consulte por cualquier motivo, sea examinada de una vez”, dijo Amaya.

Acuerdos a los que se busca llegar:

Amaya mencionó que además las mujeres mayores de 50 años que no se hayan realizado su mamografía deberán recibir la orden de manera inmediata.

Otro punto clave es que, cuando un estudio mamográfico sea reportado con resultados sospechosos de malignidad, las EPS deberán activar una ruta preferente para garantizar que las pacientes accedan rápidamente a una biopsia y al diagnóstico definitivo.

De acuerdo a la secretaria de Salud en Bucaramanga cada semana se reporta cuatro nuevos casos de mujeres con cancer de mama y además se reporta una mujer fallecida por esta enfermedad.