Bucaramanga dará descuentos de hasta el 80 % para ponerse al día con impuestos en mora

A la izquierda: Imagen ilustrativa de billetes colombianos, en donde aparece el billete de 50 mil pesos / A la derecha: Dos personas revisando sus cuentas (Crédito: Getty Images)

El Concejo de Bucaramanga aprobó descuentos de hasta el 80 % en intereses y sanciones para los ciudadanos que tengan impuestos en mora con el municipio.

La medida busca facilitar el pago de deudas tributarias acumuladas hasta el 31 de diciembre de 2025.

Según lo aprobado, los descuentos funcionarán de la siguiente manera:

80 % de descuento en sanciones e intereses para quienes paguen antes del 31 de agosto de 2026 .

en sanciones e intereses para quienes paguen antes del . 70 % de descuento para quienes se pongan al día entre el 1 y el 30 de septiembre de 2026.

“El Concejo aprobó el proyecto que busca beneficios tributarios para quienes se encuentran en mora con el pago de sus impuestos con la Administración Municipal”, explicó Francisco Gómez, secretario de Hacienda de Bucaramanga.

Los ciudadanos deberán consultar su estado de cuenta en la Secretaría de Hacienda de Bucaramanga, donde los descuentos aparecerán reflejados automáticamente.

El pago podrá hacerse de manera presencial o a través de canales virtuales autorizados.