Sin casco, sin soat y hasta sin placa: las faltas de más de 7 mil motos inmovilizadas en Bucaramanga

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga reveló que en lo corrido de 2026 ya han sido inmovilizadas más de 7.000 motocicletas en la ciudad, mientras que el número total de comparendos impuestos ronda los 10.000.

El director de tránsito de Bucaramanga, Jhair Manrique, aseguró que las cifras reflejan tanto el trabajo operativo de los agentes como la falta de cultura vial de algunos conductores, especialmente motociclistas que incumplen las normas de tránsito.

Según explicó el funcionario, entre las infracciones más recurrentes se encuentran transitar en contravía, movilizarse por sitios prohibidos, invadir el carril exclusivo y circular sin documentos obligatorios como el SOAT o la revisión tecnomecánica.

“Lo que más estamos viendo son motocicletas que transitan por sitios prohibidos, por el carril exclusivo, por la carrera 15 entre Quebrada Seca y la calle 45. Motocicletas que no tienen SOAT, no tienen tecnomecánico y tienen la placa levantada”, señaló Manrique.

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El director también advirtió que durante los controles han detectado motocicletas sin placa y conductores que circulan sin casco de seguridad, situaciones que calificó como un riesgo para la seguridad vial de la ciudad.

Frente a este panorama, anunció que los operativos continuarán y se fortalecerán en diferentes sectores de Bucaramanga, no solo en las vías principales, sino también en barrios donde, según dijo, históricamente no había presencia constante de agentes de tránsito.

Los controles se realizan en articulación con la Policía Metropolitana, el Ejército, Migración Colombia y la Secretaría del Interior de la Alcaldía de Bucaramanga.

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Manrique insistió en que la finalidad de los operativos es preventiva y no persecutoria, argumentando que muchos de los vehículos inmovilizados podrían verse involucrados en accidentes sin garantías para responder por daños o lesiones.

“Lo que queremos es evitar accidentes y mejorar la movilidad. Esto es una corresponsabilidad entre autoridades y ciudadanos”, concluyó el director de Tránsito.