Ministro Benedetti asegura que el embajador de Colombia en Estados Unidos fue llamado a consultas
El ministro del Interior, Armando Benedetti aseguró en 6AM de Caracol Radio que el embajador colombiano en Washington, Daniel García-Peña, fue llamado a consultas.
El ministro del Interior, Armando Benedetti confirmó que Daniel García-Peña, Embajador de Colombia ante los Estados Unidos de América ha sido llamado a consultas por parte del presidente Gustavo Petro y ya se encuentra en Bogotá.
Noticia en desarrollo