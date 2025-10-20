6AM6AM

Ministro Benedetti asegura que el embajador de Colombia en Estados Unidos fue llamado a consultas

El ministro del Interior, Armando Benedetti aseguró en 6AM de Caracol Radio que el embajador colombiano en Washington, Daniel García-Peña, fue llamado a consultas.

Armando Benedetti, ministro del Interior. Foto: Colprensa

Maria José Castro

El ministro del Interior, Armando Benedetti confirmó que Daniel García-Peña, Embajador de Colombia ante los Estados Unidos de América ha sido llamado a consultas por parte del presidente Gustavo Petro y ya se encuentra en Bogotá.

