Salvatore Mancuso ya es oficialmente un gestor de paz: ¿cuál será su labor?

El exjefe paramilitar oficializó su labor con una foto en Casa de Nariño.

Se trata de una foto junto a la directora del Dapre, Angie Rodríguez y frente a la escultura de la paloma de la Paz que hay en Casa de Nariño, con la que oficializó su aceptación de la gestoría de paz.

El exjefe paramilitar agradeció la designación y y le dijo al presidente Gustavo Petro que: “estamos listos para la recta final de la Paz total”.

Mancuso hace parte de los 16 exjefes paramilitares que en septiembre fueron nuevamente nombrados como gestores de paz, y que lo serán hasta el 6 de agosto del 2026.

