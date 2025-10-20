No es una buena decisión: reacciones ante crisis entre Colombia y Estados Unidos

Luego que en las últimas horas la crisis entre Colombia y Estados Unidos se hiciera más marcada tras el mensaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump de quitar la financiación a nuestro país por fomentar la producción masiva de drogas en campos grandes y pequeños, además con el anuncio de imponer aranceles más altos, varios personajes han reaccionado a esta crisis en 6AM.

Exministro Juan Carlos Pinzón:

Juan Carlos Pinzón | Foto: Colprensa

Ante la pregunta ¿Qué va a pasar ahora? El exministro Juan Carlos Pinzón afirmó qué: “Vamos a intentar que no sancionen a Colombia, porque lo que viene ahora es que, por la provocación permanente de Petro, por las agresiones de Petro, pero más grave aún, porque no ha luchado contra el narcotráfico de manera efectiva y hoy tenemos la mayor producción de cocaína de la historia, porque con la paz total ha favorecido a grupos criminales asociados al narcotráfico y porque se ha plegado al narco régimen de Maduro, pues todo esto le ha creado a Colombia un ambiente terrible, una situación muy preocupante.

El presidente de Colombia, en lugar de defender los intereses de los colombianos, se dedicó a ver cómo destruía esos intereses y hoy estamos a puertas incluso de sanciones que tienen que ver con aranceles”.

Pinzón indicó que él personalmente estará visitando autoridades de los Estados Unidos, tanto en el ejecutivo como en el legislativo, para explicar que una cosa es el comportamiento inaceptable de un gobierno y otra cosa es el pueblo colombiano, los colombianos, las empresas colombianas que no pueden pagar el costo de un comportamiento tan errático e irresponsable como el del presidente Gustavo Petro.

María Claudia Lacouture:

Por su parte, la directora de la Cámara Colombo Americana indicó que esta situación afectaría directamente el bolsillo de los colombianos. Una suspensión de fondos afectaría a programas sociales, desarrollo rural, empleo y proyectos de seguridad.

Pero si esto llega a escalar a niveles de aranceles, el impacto no sería para el gobierno, sino para millones de trabajadores, agricultores, pequeñas y medianas empresas que hoy están produciendo para poder vender al mercado de Estados Unidos y que generan un ingreso.

La directora hizo un llamado a pensar con cabeza fría y diplomacia, a fortalecer los canales institucionales y evitar la escalada en redes sociales.

José Manuel Restrepo:

El exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo afirmó que todos los colombianos debemos estar preocupados porque los riesgos eventuales de una sanción, pues son inminentes. Y esa sanción sería muy costosa para Colombia, para las empresas y en general para la dinámica de generación de empleo y de inversión en nuestro país.

“Este uso excesivo de las redes sociales y de los trinos para ser diputados trajo como consecuencia esto. Ahora, en este momento el problema en que estamos embarcados es que esto tiene consecuencias y va a tener consecuencias y las consecuencias no nos van a gustar como país en términos económicos. En el momento actual, la preocupación debe ser la dignidad de todos los colombianos que se puede ver en entredicho por las decisiones económicas que tome Norteamérica”, afirmó el exministro en 6AM.