“Petro ha buscado el pleito con Trump desde hace meses, juega de víctima”: Mauricio Cárdenas

El precandidato presidencial Mauricio Cárdenas respondió en Caracol Radio a las fuertes declaraciones del expresidente Donald Trump contra Gustavo Petro. Cárdenas aseguró que, aunque el mandatario estadounidense tiene razón en criticar la política de paz total, debe confiar en que la democracia colombiana resolverá la situación en las urnas.

Durante su entrevista en 6AM, el exministro de Hacienda explicó el contenido de la carta enviada al líder republicano, en la que le solicita no tomar represalias económicas contra Colombia. Según Cárdenas, un aumento de aranceles afectaría a millones de trabajadores colombianos y terminaría fortaleciendo políticamente a Petro, quien podría victimizarse ante Washington.

“Trump tiene razón en sus críticas a Petro”

Mauricio Cárdenas reconoció que el expresidente estadounidense acierta al señalar que el Gobierno de Gustavo Petro ha favorecido el narcotráfico. Según él, la política de paz total permitió que los grupos armados se expandieran y fortalecieran sus economías ilegales.

“Petro les dio carta blanca a los grupos armados. Han ampliado su presencia en el territorio y aumentado sus ingresos con las economías ilegales. Eso es una realidad que no se puede negar”, afirmó.

“Las instituciones colombianas han frenado los excesos del Gobierno”

El precandidato destacó que la democracia y las instituciones colombianas han actuado como contrapeso frente a las políticas del presidente.

“El Congreso y la Corte Constitucional han sido el dique que ha puesto a Petro contra las cuerdas. Y el próximo año la institución más importante entrará en escena: la democracia, con las elecciones de Congreso y Presidencia”, dijo Cárdenas.

Aseguró que serán los ciudadanos quienes definan el rumbo del país, rechazando las políticas fallidas del actual Gobierno.

“No suba los aranceles, presidente Trump”

Uno de los mensajes centrales de la carta, según Cárdenas, es una petición directa a Trump para que no castigue a los colombianos con medidas económicas.

“Si suben los aranceles, los perjudicados serán millones de trabajadores colombianos que viven del comercio con Estados Unidos. Muchos de ellos no apoyan a Petro, pero sufrirían las consecuencias”, advirtió.

El exministro insistió en que un aumento de aranceles solo serviría para que el presidente Petro se victimice y culpe al “imperialismo yanqui” de sus propios fracasos.

“Petro no es un narcotraficante, pero ha facilitado el crecimiento del narcotráfico”

Frente a la declaración literal de Trump —quien llamó a Petro drug dealer—, Cárdenas fue enfático en matizar:

“Nadie está diciendo que Gustavo Petro sea personalmente un narcotraficante, pero sí que su política ha creado condiciones para que los grupos criminales crezcan. No hay erradicación, no hay extradiciones, y hay espacios donde la Fuerza Pública no puede entrar.” Para el precandidato, esa permisividad ha agravado la crisis del narcotráfico en Colombia.

“Paciencia, quedan 225 días para que hable la democracia”

Cárdenas pidió a Trump esperar los resultados de las elecciones de 2026, en lugar de precipitar medidas económicas.

“Quedan 225 días para la primera vuelta. Deje que la democracia colombiana hable. Petro no es popular y vamos a derrotarlo en las urnas”, aseguró.

El exministro confía en que el próximo Gobierno retomará una relación sólida con Estados Unidos, sin tensiones ni provocaciones.

“Colombia no puede perder su alianza con Estados Unidos”

Finalmente, Cárdenas advirtió que subir los aranceles afectaría sectores clave como el café, las flores y las confecciones, lo que podría deteriorar la imagen de Estados Unidos entre los colombianos.

“Si millones pierden su trabajo por culpa de los aranceles, se afectará una relación estratégica de décadas. No le conviene a Estados Unidos, ni a Colombia”, concluyó.

Carta de Cárdenas dirigida a Donald Trump

"Petro ha buscado el pleito con Trump desde hace meses, juega de víctima": Mauricio Cárdenas