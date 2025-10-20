Crisis diplomática con Estados Unidos: Centro Democrático responsabiliza políticas de Gobierno Petro

Colombia

En medio de la nueva crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos el partido Centro Democrático responsabilizó a las Políticas del Gobierno del presidente Gustavo Petro del retiro del apoyo económico y el incremento en los aranceles por parte del país norteamericano.

#POLÍTICA El Centro Democrático lamentó la decisión del Gobierno de Estados Unidos de suspender su cooperación económica a Colombia y también elevar los aranceles a los productos nacionales.

Afirman que “estas graves noticias son consecuencia directa de la errática gestión del… pic.twitter.com/Ka75pOmyjI — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 20, 2025

Según indicaron desde la colectividad a través de un comunicado, “estas graves noticias son consecuencia directa de la errática gestión del gobierno de Gustavo Petro y de su equivocada política de Paz Total”.

De hecho aseguran desde la oposición que la pérdida de dicho apoyo por parte de Estados Unidos no es un hecho aislado y “parece formar parte de una estrategia del Gobierno Petro para sacar a Colombia de sus aliados tradicionales”, esto al debilitar la defensa frente al crimen organizado y “acercándola a regímenes autoritarios de Venezuela, Cuba y Nicaragua”.

Indican además que aunque reconocen la labor de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en la lucha contra el narcotráfico, “hoy, por culpa del Gobierno Petro y la pérdida del apoyo estadounidense, su capacidad operativa y de inteligencia se verá seriamente afectada, debilitando la seguridad nacional y la estabilidad institucional”.

Exigen entonces desde el Centro Democrático al Gobierno Nacional que se implemente una verdadera política de seguridad y erradicación de cultivos ilícitos, y se restablezcan de inmediato los canales diplomáticos con Estados Unidos.