Crisis diplomática con Estados Unidos: Centro Democrático responsabiliza políticas de Gobierno Petro
El partido de oposición también solicitó al Gobierno Nacional que se reestablezcan de inmediato las relaciones con el país norteamericano.
Colombia
En medio de la nueva crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos el partido Centro Democrático responsabilizó a las Políticas del Gobierno del presidente Gustavo Petro del retiro del apoyo económico y el incremento en los aranceles por parte del país norteamericano.
Según indicaron desde la colectividad a través de un comunicado, “estas graves noticias son consecuencia directa de la errática gestión del gobierno de Gustavo Petro y de su equivocada política de Paz Total”.
De hecho aseguran desde la oposición que la pérdida de dicho apoyo por parte de Estados Unidos no es un hecho aislado y “parece formar parte de una estrategia del Gobierno Petro para sacar a Colombia de sus aliados tradicionales”, esto al debilitar la defensa frente al crimen organizado y “acercándola a regímenes autoritarios de Venezuela, Cuba y Nicaragua”.
Indican además que aunque reconocen la labor de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en la lucha contra el narcotráfico, “hoy, por culpa del Gobierno Petro y la pérdida del apoyo estadounidense, su capacidad operativa y de inteligencia se verá seriamente afectada, debilitando la seguridad nacional y la estabilidad institucional”.
Exigen entonces desde el Centro Democrático al Gobierno Nacional que se implemente una verdadera política de seguridad y erradicación de cultivos ilícitos, y se restablezcan de inmediato los canales diplomáticos con Estados Unidos.