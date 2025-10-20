Trump redobla sus ataques contra el presidente Petro y lo llama “lunático” con problemas mentales

El presidente de Colombia, Gustavo Petro (Gabriel Aponte/Getty Images), y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump (Anna Moneymaker/Getty Images)

Se agrava la crisis entre Estados Unidos y Colombia. Luego de que el presidente Donald Trump acusara a Gustavo Petro de ser un “líder narcotraficante”, lo calificó de “lunático” con problemas mentales.

Tras sus declaraciones, ordenó suspender de inmediato toda asistencia estadounidense, y se prevé que la Casa Blanca imponga nuevos aranceles a las exportaciones colombianas.

Los choques

El domingo en la mañana en su red social Truth Social, el presidente Donald Trump acusó a Gustavo Petro de ser un “líder del narcotráfico” que fomenta “la producción masiva de drogas” por toda Colombia. El mandatario ordenó suspender toda asistencia a Colombia y calificó la cooperación como “una estafa a largo plazo”.

De acuerdo con Trump, el narcotráfico se ha convertido en el negocio más grande de Colombia, y Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de las ayudas y subsidios por parte de Estados Unidos.

Más tarde, a su regreso de Mar-A Lago, en el Air Force One, Trump aseguró que Colombia no tiene “ninguna lucha contra las drogas” y que “es una máquina de fabricación de drogas”.

Trump: Petro es un lunático

Trump afirmó que los cultivos ilícitos están “fuera de control” y afirmó que Gustavo Petro es “lunático” con problemas mentales. “Colombia está fuera de control, y ahora tiene el peor presidente en la historia, es un lunático que tiene muchos problemas, problemas mentales”, dijo Trump.

El presidente estadounidense también arremetió contra el expresidente Iván Duque, a quien describió como “amable”, pero con “habladuría” respecto a la lucha contra el narcotráfico.

“Aun cuando tenía mejores presidentes que el que tienen ahora, así es como hacen dinero, con drogas. Siempre me he quejado, cuando tenía un presidente amable, pero él no estaba haciendo, era solo habladuría”, dijo Trump.

El presidente Trump confirmó que más tarde, este lunes, anunciará más aranceles a los productos provenientes de Colombia, un nuevo golpe a las relaciones bilaterales, un mes después de la descertificación en la lucha contra las drogas.

No es el primer roce

A esto se suma la revocatoria de visa al presidente Petro, luego de que desde una tarima en Nueva York llamara a soldados estadounidenses a desobedecer a Trump.

Las tensiones se agudizaron aún más después de que Petro acusara al mandatario estadounidense de “asesinato” por los ataques a embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico en el Caribe, que han dejado más de 30 muertos, incluyendo un submarino con dos sobrevivientes, un colombiano y un ecuatoriano, que serían repatriados.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro respondió asegurando que Trump “está engañado por sus lobbies y asesores”, y lo invitó a “leer bien a Colombia para entender en qué lado están los narcos y en qué lado están los demócratas”.

Más tarde elevó el tono de su respuesta, calificando a Trump como “grosero e ignorante con Colombia”, y agregó que él “no hace negocios como Trump”, insinuando que el presidente estadounidense actúa como un mafioso.