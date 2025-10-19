Petro le responde a Donald Trump: lea bien a Colombia y determine en qué parte están los narcos

El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre los señalamientos de su homólogo estadounidense Donald Trump, quien lo acusó de ser “un líder del narcotráfico que fomenta con fuerza la producción masiva de drogas, en campos grandes y pequeños, por toda Colombia”.

En su comunicación, el mandatario norteamericano dijo que el narcotráfico “se ha convertido en el negocio más grande del país, por mucho, y Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala provenientes de Estados Unidos, que no son más que una estafa a largo plazo contra América”.

En respuesta, el presidente Petro afirmó que “Trump está engañado de sus logias y asesores. El principal enemigo que tuvo el narcotráfico en Colombia fue en el siglo XXI, el que le descubrió sus relaciones con el poder político de Colombia fuí yo”.

El mandatario colombiano en su cuenta de X dijo que “le recomiendo a Trump leer bien a Colombia y determinar en qué parte están los narcos y en qué parte están los demócratas”. Además, en un post adicional, afirmó que “tratar de impulsar la paz de Colombia no es ser narcotraficante”.