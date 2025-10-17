“Si no hay elecciones en paz, la democracia quedará frágil”: procurador Gregorio Eljach

El procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, hizo un llamado a garantizar la tranquilidad y transparencia de los procesos electorales en Colombia, especialmente en vísperas de la jornada de votación de los Consejos de Juventud que se celebrará este domingo en todo el país.

“El mensaje es claro: si no hay elecciones en paz, los resultados no son legítimos, y si la autoridad que se elige no es legítima, la democracia quedará muy, pero muy vulnerable y frágil”, afirmó Eljach, al destacar que la Procuraduría ha fortalecido sus funciones preventivas y de control electoral con la creación de una dependencia especializada.

En el marco del undécimo Congreso Internacional Construcción de Ciudades de Paz, en la Universidad Simón Bolívar, Eljach anunció la creación de la Procuraduría Nacional Delegada para lo Electoral, encargada de atender los aspectos conceptuales, jurisprudenciales y normativos del proceso democrático.

“Buscamos proteger el suceso electoral”

Además, reveló que este jueves se posesionó el nuevo procurador segundo delegado para lo electoral, quien asumirá la labor técnica, operativa y logística del organismo.

“Con estas medidas buscamos proteger el suceso electoral en Colombia, empezando por la elección de los jóvenes en todos los municipios del país”, dijo.

Durante este año, la entidad ha emitido alertas por aumentos inusuales en la inscripción de cédulas en varios municipios. Entre los casos más destacados está Puerto Gaitán (Meta) que registró un incremento del 80 %, Las Aguas del Pilar (La Guajira) del 44 %, y Acacías (Meta) del 23,3 %. Según Eljach, estas advertencias buscan prevenir el trasteo de electores y preservar la legitimidad democrática.

A marzo de 2025, más de 92.000 nuevos ciudadanos se habían inscrito para votar, y casi la mitad de ellos se concentran en cinco regiones: Antioquia, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander y Bogotá, zonas que coinciden con fenómenos estructurales de violencia rural.

Finalmente, Eljach propuso consolidar una red nacional de territorios y ciudades constructoras de paz, articulada con el Consejo Nacional de Paz y las entidades locales, especialmente las rurales. “Defender la diversidad también es construir paz”, concluyó.