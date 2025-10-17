ONU Derechos Humanos pide no criminalizar a las personas que protestan de manera pacífica

Bogotá

Hay polémica por un comunicado de la ONU Derechos Humanos sobre las protestas en Colombia. Algunos sectores lo han interpretado como una validación a los hechos de violencia, pero este organismo internacional explica que sus pronunciamientos están basados en estándares internacionales.

Este organismo expresa su preocupación por la estigmatización a las personas que se manifiestan de manera pacífica en el país. Según las normas de derechos humanos el Estado colombiano debe garantizar y así se ha comprometido a respetar la vida, la integridad, las libertades de reunión y expresión de quienes participan en las protestas.

La ONU Derechos Humanos rechaza cualquier acción violenta dentro de las protestas, y subraya que los estándares internacionales también protegen la vida, la integridad y los bienes públicos de las personas que pueden verse afectadas por la violencia.

Este organismo recuerda que según las normas de derechos humanos se protegen las reuniones no violentas que se realizan en lugares públicos o privados y una reunión no puede considerarse violenta solo porque implica la interrupción del movimiento o las actividades diarias.

Una reunión, que, aunque sea pacífica cause una perturbación como el bloqueo prolongado del tráfico, se puede dispersar, por regla general, solo si la perturbación es grave y sostenida.

La ONU Derechos Humanos en nuestro país es clara en señalar que no están validando los actos violentos en medio de las manifestaciones, sino está recordando las normas que protegen a las personas que participan en las protestas pacíficas.