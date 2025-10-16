ONU Derechos Humanos llama al Estado a proteger a defensores venezolanos que están en Colombia

Bogotá

La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia llama de manera urgente al Estado colombiano a brindar todas las garantías de protección para los defensores venezolanos que están en Colombia.

Este llamado se da tras el atentado que sufrieron en Bogotá, el pasado 13 de octubre, los defensores Yendri Velásquez y Luis Alejandro Peche.

Yendri Velásquez es defensor de derechos humanos LGBTIQ+, fundó el Observatorio para la Defensa de los Derechos de Personas LGBTIQ+ y colabora con Amnistía Internacional Venezuela desde 2016. Desde 2024, Yendri Velásquez tramita su solicitud de refugio ante el Estado colombiano.

Por su parte, Luis Alejandro Peche es defensor de derechos humanos, consultor político, internacionalista y periodista; difunde información política, económica y de derechos humanos sobre Venezuela. Luis Peche salió de Venezuela hacia Colombia en mayo de 2025.

La ONU Derechos Humanos reitera el llamado a garantizar la respuesta adecuada a todas las personas forzadas a huir y que requieren protección internacional en Colombia. En el país casi tres millones de personas buscan acogida y nuevas oportunidades para rehacer sus vidas. Para que esta integración sea posible, es esencial fortalecer los mecanismos de protección, promover el respeto mutuo y rechazar cualquier tipo de violencia o discriminación.

Este organismo internacional llama a las autoridades a realizar una investigación pronta, exhaustiva y eficaz que lleve al juzgamiento y sanción de los responsables del atentado. Asimismo, urge al Estado colombiano a garantizar la atención médica necesaria para la recuperación de los dos defensores de derechos humanos venezolanos.