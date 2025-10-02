Alcalde Galán pide a Petro que haga llamado para que las protestas Pro Palestina sean pacíficas

Bogotá D.C

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció sobre las manifestaciones Pro Palestina que se desarrollaron el miércoles 1 de octubre, en el norte de Bogotá y que terminaron en vandalismo.

“Yo vi que esa manifestación fue apoyada por el Presidente de la República. Está en todo el derecho , ni más faltaba, pero sí aprovecho para hacerle un llamado al Presidente, que le haga un llamado él a quienes se manifiestan, para que no apelen a la violencia, para que no destruyan, para que no afecten los bienes de las personas”, pidió Galán.

Para el alcalde esas acciones violentas en el ejercicio del derecho a la protesta pacífica las desvirtúa.

Ante los llamados que han hecho varios concejales al alcalde de que la Policía debe intervenir en estos espacios, el mandatario aclaró que la ley no lo permite.

“La ley hoy no permite que hacer un graffiti en una pared, en una ventana, así sea un bien privado, un bien público, donde sea, no permite usar la fuerza para controlarlo. Cuando hay violencia, sí podemos y debemos actuar. Ese es un mensaje inicial”, señaló el mandatario.

Este jueves 2 de octubre a las 2 p.m. fueron convocadas nuevas manifestaciones a favor de Palestina y en contra de la retención de dos colombianas que integraban la Flotilla Global Sumud rumbo a Gaza.

“Estamos preparados obviamente en términos de prevenir, de estar presentes, de tener gestores y tener el despliegue completo del equipo para que se actúe según lo que se requiera en el territorio”, dijo Galán.