Lo que hacen los manifestantes propalestinos es injusto y peligroso: Bruce Mac Master, de la Andi

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) se encuentra en el centro de una polémica luego de que movimientos propalestinos convocaran nuevas protestas frente a su sede principal en Bogotá. La jornada está programada para este jueves 2 de octubre, a las 2:00 de la tarde, y, según los organizadores, incluye tanto presencia física frente al edificio como acciones digitales.

Ante esta situación, el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, habló en 6AM de Caracol Radio y calificó estas manifestaciones como “injustas y peligrosas”.

“No tenemos nada que ver con el conflicto en Medio Oriente”

McMaster explicó que la convocatoria se originó tras la detención en aguas internacionales de la flotilla que buscaba llegar a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria, en la que viajaban dos ciudadanas colombianas. Ante la interceptación de los barcos por parte de la Marina israelí, un grupo de activistas en Colombia señaló a la ANDI como blanco de movilizaciones.

“Con gran sorpresa nos encontramos con la noticia de que nuestras instalaciones y funcionarios podían ser objeto de un ataque digital y de asedio físico. Todo esto por algo que sucede al otro lado del planeta. No tenemos ninguna relación con el conflicto en Gaza”, afirmó McMaster.

El dirigente gremial insistió en que la entidad, fundada en 1944 y con más de 1.600 empresas afiliadas en todo el país, “no hace negocios con Israel ni con ningún otro país”, pues su papel es exclusivamente representar a las empresas frente al Estado colombiano y promover políticas que fortalezcan la democracia y la institucionalidad.

Respuesta a señalamientos políticos

Las críticas contra la ANDI crecieron luego de que la exministra Susana Muhamad, hoy candidata presidencial, publicara en redes sociales un mensaje de apoyo a la movilización propalestina. Al respecto, McMaster manifestó que ese tipo de posturas son irresponsables y generan riesgos innecesarios para trabajadores y ciudadanos.

“Nos parece inaceptable que desde un sector político se incentive un ataque contra un gremio empresarial. La protesta es válida en democracia siempre que sea pacífica, pero en este caso es una protesta equivocada contra la persona o la institución equivocada”, advirtió.

El presidente de la ANDI también respondió a los argumentos de organizaciones que señalan supuestos vínculos entre el gremio y la misión económica de Israel en Colombia. “Eso no es cierto. Nosotros no hacemos relaciones comerciales. En algún momento llamamos la atención sobre el Tratado de Libre Comercio con Israel porque se trata de un acuerdo internacional aprobado por el Congreso, pero más allá de eso no existe ninguna relación”, explicó.

Autoridades en alerta por seguridad

La Alcaldía de Bogotá confirmó que habrá presencia de gestores de diálogo y refuerzo de la Policía para evitar bloqueos de movilidad, actos de vandalismo y situaciones de orden público en la calle 72, donde se encuentra la sede principal de la ANDI.

McMaster hizo un llamado a la prudencia: “La gente tiene derecho a protestar, pero lo que no se puede aceptar es la violencia ni la desinformación. Muchos de los que se movilizan no saben qué es la ANDI ni cuál es nuestra labor. Están instrumentalizando a la ciudadanía para atacar a un gremio que siempre ha rechazado la violencia, tanto en Colombia como en cualquier parte del mundo”.

La polémica se da en medio de la tensión diplomática entre Colombia e Israel, luego de que el presidente Gustavo Petro ordenara la salida de la delegación diplomática israelí tras la detención de las dos activistas colombianas en Gaza.