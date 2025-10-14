ONU busca proteger a menores: Estrategia con TikTok y Meta contra el reclutamiento en redes sociales

Bogotá

Las redes sociales se están convirtiendo en el vehículo para que los grupos armados ilegales recluten a los menores en Colombia. Ante este fenómeno, las autoridades buscan estrategias para frenar esta práctica. Uno de los abanderados ha sido el representante en Colombia de la ONU Derechos Humanos, Scott Campbell.

Según pudo conocer Caracol Radio, Campbell ya se ha reunido en tres ocasiones con representantes de Tiktok y de Meta a nivel global y avanza en la puesta en marcha de una estrategia que proteja a los menores de edad de ser reclutados a través de las redes sociales.

Una de las rutas que se busca implementar es la de incluir en sus redes una revisión especial a través de unos algoritmos que pueden detectar estas cuentas y plataformas que están usando los grupos armados ilegales para atraer a los menores y se proceda a bloquear, reportar y denunciar a las autoridades de manera inmediata.

El representante de este organismo internacional, Scott Campbell, adelantará otras reuniones para concretar estas medidas y nuevas políticas empresariales que buscan proteger a los menores de edad, que, según cifras de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, desde la firma del Acuerdo de Paz del año 2016 en Colombia han sido reclutados más de 1.400 menores de edad.