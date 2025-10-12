Fecode y CUT convocan marchas el 14 de octubre: Puntos de concentración y horarios

Por medio de las diferentes redes sociales tanto de FECODE como de la CUT anunciaron nuevas jornadas de marchas y manifestaciones en defensa de las reformas sociales, en particular, la reforma pensional, por la aprobación de la reforma a la salud y la presentación del proyecto de ley orgánica de reforma al Sistema General de Participaciones.

Plantones en defensa de las reformas sociales, en particular, la reforma pensional, por la aprobación de la reforma a la salud y la presentación del proyecto de ley orgánica de reforma al SGP. @cutcolombia

🗓️Martes 14 de octubre

📌Bogotá, Plaza de Bolívar

🕙10:00 am

Puntos de concentración:

Martes 14 de octubre

Bogotá, Plaza de Bolívar

Desde las 10AM

Además, convocaron a las diferentes ciudades a hacer plantones en las principales plazas, con horarios definidos por cada sindicato.

Propósito de la jornada:

Exigir a la Corte Constitucional que no dilate los procesos y declare exequibilidad de la Ley Pensional. Al senado de la república, la aprobación de la reforma de la salud, respetando el texto ya aprobado en la plenaria de la Cámara de Representantes. Al Gobierno Nacional, la pronta presentación del proyecto de ley orgánica del Sistema General de Participaciones (SGP) fundamental para garantizar los recursos de la educación, salud y agua potable en las entidades territoriales.

El llamado incluye la participación de todas las subdirectivas y sindicatos nacionales afiliados a la CUT, los cuales deberán coordinar los horarios y puntos de concentración en cada ciudad.

Reforma Pensional:

El mismo día de las manifestaciones, la Corte Constitucional discutirá la ponencia presentada por el magistrado José Fernando Ibáñez, que servirá de base para el fallo sobre la constitucionalidad de la reforma pensional aprobada por el Congreso.

La Sala Plena analizará los posibles vicios de trámite que fueron denunciados por la oposición durante el proceso legislativo. En las últimas semanas, también se han presentado recusaciones e impedimentos dentro del alto tribunal, lo que ha generado expectativa sobre la composición final que participará en la votación.

El resultado de esta sesión será determinante para el curso de la reforma, que busca unificar el sistema pensional colombiano en un modelo de pilares, combinando aportes públicos y privados. La decisión del tribunal podría incidir directamente en la implementación del nuevo esquema propuesto por el Ejecutivo.