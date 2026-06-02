Caso Pasaportes: Fiscalía imputará al exsecretario de Cancillería José Salazar

La Fiscalía General de la Nación imputará el próximo 10 de junio al exsecretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar Ramírez, por los presuntos delitos de corrupción que rodearon la adjudicación de la licitación de los pasaportes.

Según se conoció, la Dirección Especializada contra la Corrupción formalizaría la imputación por los delitos de prevaricato por acción y enriquecimiento ilícito de servidor público.

De acuerdo con la investigación que adelanta la Fiscalía, Salazar Ramírez estaría relacionado con la expedición de tres resoluciones que en febrero de 2024 revocaron las órdenes que impartió el entonces canciller Álvaro Leyva Durán y con las que declaró desierta la licitación 01 de 2023 para la adjudicación del contrato de pasaportes por aproximadamente medio billón de pesos. “De esta manera, restableció el proceso licitatorio y entregó el contrato a la única empresa postulante”.