Así quedó el Portal 20 de Julio y el peaje de la calle 13 en Bogotá por manifestaciones

Durante la mañana de este jueves 16 de octubre, Bogotá vive una tercera jornada consecutiva de manifestaciones.

Esta vez comunidades indígenas, campesinas y negras, que llegaron a Bogotá en el marco del Congreso de los Pueblos, arribaron a la estación de Transmilenio Portal 20 de Julio en el suroccidente de Bogotá.

Los manifestantes entregan panfletos incitando a evadir el pago del pasaje de transporte público y algunos encapuchados vandalizan la estación de Transmilenio.

En videos quedó registrado el momento en que encapuchados con cintas tapan las cámaras de video seguridad de la estación.

#BOGOTÁ | Miembros del Congreso de los Pueblos realizan manifestaciones en inmediaciones a la estación de Transmilenio Portal 20 de Julio, en el suroriente de Bogotá.



Algunos encapuchados vandalizan la estación y entran panfletos incitando el no pago del pasaje.

“Tanto los peajes y sistemas como el Transmilenio han sido privatizados. Ellos se queda con la plata mientras a las y los pobres nos dejan el maltrato diario”, indicaron desde el Congreso de Los Pueblos.

La Secretaría de Gobierno también notificó que se realizaron grafittis y algunos funcionarios recibieron amenazas.

Debido a la alteración, la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) hizo presencia en el lugar para evitar que se escalara la situación.

Hacia las 8:30 de la mañana, la situación en el Portal 20 de Julio se normalizó y las rutas troncales y zonales retoman su recorrido.

Otro grupo de manifestantes llegó al peaje de la calle 13 en el occidente de Bogotá y por un tiempo dejó pasar vehículos sin hacer el pago de estos.

“Ese control privado e injusto de las vías y el transporte en Colombia hace que mucho del alimento producido por las comunidades campesina, indígenas y pueblo afro llegue a la ciudades a precios elevados, restringiendo el acceso al mismo desde las clases populares urbanas”, aseguraron los manifestantes.

Tomas de entidades del gobierno nacional

Los integrantes del Congreso de Los Pueblos permanecen en las instalaciones de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y sus alrededores, así como en la sede de la Unidad Para Las Victimas en el edificio San Cayetano.

El equipo de Diálogo de la Alcaldía de Bogotá acompaña y monitorea las instalaciones de estas sedes.