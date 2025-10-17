Inician las obras del Triángulo de Bavaria en Bogotá: construirán más de 5 mil viviendas

La Alcaldía de Bogotá dio luz verde para iniciar oficialmente la primera etapa de las obras del Plan Parcial de Renovación Urbana Triángulo de Bavaria, que durarán cerca de 18 meses.

El Triángulo de Bavaria ubicado en el occidente de Bogotá, donde quedaba la antigua fábrica de Bavaria, contempla una inversión de 28 mil millones de pesos en espacio público y la construcción de más de 69 mil metros cuadrados de áreas verdes y zonas peatonales.

Este proyecto público-privado, destacó el alcalde Carlos Fernando Galán , “es un ejemplo de lo que puede hacer el Estado cuando utiliza sus herramientas de planeación para conectar distintas aspiraciones: mejorar la calidad de vida, promover el desarrollo urbano responsable y ofrecer soluciones de vivienda dentro de la ciudad”.

Está zona tendrá una amplia conexión con el sistema de transporte público: la integración de Regiotram de Occidente, TransMilenio y las obras de la calle 13 y los puentes de las Américas, que iniciarían su construcción en noviembre.

“Este proyecto representa una apuesta por aportar a la seguridad y reducción de problemáticas en el sector como: basuras, arrojo de escombros, presencia de cambuches entre otros, al tiempo que, generamos bienestar y calidad de vida con más y mejor espacio público”, indicó el alcalde.

¿De qué trata el Triángulo de Bavaria?

Triángulo de Bavaria, ubicado la avenida NQS entre calles 19C y 22, es una iniciativa que busca transformar esa zona industrial en una área mixta de vivienda, empresas y comercio.

Lo que era una zona problemática por el arrojo de escombros, acumulación de basuras y presencia de microtráfico, ahora será el epicentro de la renovación urbana.

