La decisión de intervenir en las tomas de ministerios es del Gobierno Nacional: alcalde Galán

Bogotá D.C

Durante esta tercera semana de octubre, Bogotá ha sido epicentro de jornadas de manifestaciones que han complicado la movilidad. Integrantes del llamado ‘Congreso de Los Pueblos ’ , que son comunidades indígenas, campesinos y afro, llegaron a la capital del país y han protestado por los incumplimientos del Gobierno Nacional.

Los bloqueos en las vías en diferentes horas del día y en diferentes puntos de la ciudad han afectado a miles de ciudadanos, sobretodo usuarios del transporte público.

Algunos grupos de manifestantes se han tomado sedes de ministerios y agencias del Gobierno Nacional. La Agencia Nacional de Tierras, el Ministerio de Vivienda, el del Interior, el de Agricultura todavía son ocupados por ciertas comunidades.

Ante estos hechos, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán , aseguró que la decisión de intervenir las tomas que se han hecho en las instalaciones de los entes del Gobierno Nacional debe venir del Ejecutivo.

“Ellos son los que deben pedir formalmente y públicamente que la fuerza pública entre a recuperar esas oficinas si consideran que ese es el camino a seguir (…) a nosotros nos corresponde es en el espacio público ”, precisó el alcalde.