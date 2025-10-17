Colegio María Medina de Fosca, donde estudió el mejor icfes de Colombia, necesita aula de sistemas

En medio del anuncio de la beca del 100% a Samuel Huertas Moreno, el joven que obtuvo el mejor resultado icfes de las pruebas Saber 11, el rector del colegio María Medina de Fosca - Cundinamarca, Sergio Gutiérrez, aseguró a Caracol Radio que su institución necesita inversiones.

“No me gusta decir esto pero nosotros estamos administrando pobreza. Somos un colegio Técnico en Sistemas pero no tenemos computadores”, recalcó Gutiérrez.

Le puede interesar: Beca del 100% para Samuel Huertas, el joven que obtuvo el examen perfecto en las Pruebas Saber 11

El directivo precisó además que, en una reciente temporada de lluvias, la institución educativa se vio afectada perdiendo gran parte del techo e insistió en que, “nosotros estamos trabajando con las uñas”.

Gutiérrez también resaltó que gracias al método académico y el plan lector que implementan los docentes con los jóvenes en las aulas de clase, su institución tiene grandes talentos, a quienes visiona como futuros profesionales que podrán acceder a becas del 100%.

Así las cosas y en medio del evento protocolario que otorgó la beca al joven de 16 años que logró tener 500/500 en las pruebas nacionales, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, anunció la remodelación y dotación de equipos tecnológicos en el aula de sistemas del colegio público María Medina.