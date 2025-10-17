Imagine Dragons llega a Bogotá: Hora, posible setlist y rutas de Transmilenio para el Vive Claro

La espera terminó para todos los amantes de la música de Imagine Dragons, este viernes, 17 de octubre, realizarán su show en Bogotá, por parte de su gira “LOOM World Tour”. El escenario elegido es el Vive Claro, allí la banda promete un espectáculo épico.

Cabe resaltar que Imagine Dragons, resalta por su combinación de rock y electrónica envolvente y letras cargadas de mensajes sobre superación, identidad y lucha interior. En cuanto a su historia musical, su sonido, que nació en lugares pequeños de Las Vegas, hoy llena estadios y une a generaciones.

Si usted se está preparando para asistir, a continuación encontrará todo lo que debe saber para pasar una espectacular noche, asimismo como los datos de relevancia si en su momento va a transitar por los alrededores del recinto, incluso no se debe preocupar, puesto que, el Vive Claro ha creado una estrategia para poder sostener una movilidad sin complicaciones.

Imagine Dragons en Bogotá: horadel Show

Alístese, puesto que las puertas para el concierto de Imagine Dragons en Bogotá estarán abiertas desde las 4 de la tarde.

Recuerde dentro del Vive Claro podrá disfrutar un espacio seguro y diverso, allí podrá acceder a alimentos y bebidas para esperar el gran show de la banda, la cual subirá a la tarima a las 8 de la noche.

Este es el posible setlist de Imagine Dragons en Bogotá

Como es costumbre en las redes sociales, los fanáticos han de especular el posible repertorio que realizará la banda. En esta ocasión le presentamos el posible setlist que Imagine Dragons podría hacer durante su noche en Bogotá, está analizada con show anteriores.

Fire in These Hills

Thunder

Bones

Take Me to the Beach

Shots

I’m So Sorry

Whatever It Takes

Waves

I Bet My Life

Bad Liar

Nice to Meet You

Wake Up

Radioactive

Demons

Natural

Walking the Wire

Sharks

Enemy

Eyes Closed

Birds

Don’t Forget Me

Believer

Transmilenio ofrece servicio especial para concierto de Imagine Dragons

De acuerdo con la directora de Buses de Transmilenio S.A, Lucy Cucaita, para este evento dispondrán una operación especial de servicios troncales con destino final a cuatro portales del sistema, Asimismo, como las tres rutas habituales de TranMiZonal, esto con el objetivo de garantizar el servicio de transporte público.

Rutas TransMilenio para llegar o salir del concierto de Imagine Dragons en Bogotá

Servicios Troncales especiales para el concierto de Imagine Dragons en Bogotá

Servicios TransMiZonales especiales para el concierto de Imagine Dragons en Bogotá

Servicios para llegar en Transmi para el concierto de Imagine Dragons en Bogotá

Lo que sí y lo que no para el concierto de Imagine Dragons en Bogotá

Lo que sí para el concierto de Imagine Dragons en Bogotá:

Celulares y baterias portátiles

Maquillaje

Bloqueador solar

Gafas de sol

Impermeable

Sombreros y gorras

Gel antibacterial

Maletas y carteras de 30x30x15 cm

Bolsas de mano pequeñas o canguros

Lo que no para el concierto de Imagine Dragons en Bogotá: