El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Samuel Huertas, el mejor puntaje icfes en Colombia, cumplirá su sueño de niño: estudiar Física

Samuel Huertas Moreno sueña con ser Físico y ya dio su primer paso: ser el mejor es las pruebas Saber 11 de Colombia y recibir una beca del 100% para estudiar su carrera anhelada en la Universidad de Los Andes. La receta: largas noches de estudio.

“Martarse, trasnochar y madrugar para estudiar, fue mi mayor trabajo para obtener este logro que me da mucha felicidad”, dijo Samuel.

Al tiempo que estudiaba, trabajaba y los 200 mil pesos que recibía mensualmente le servían para suplir algunos de sus gastos académicos. Samuel fue tutor de preicfes.

Su mamá, Adela Moreno, que siempre fue incondicional, sabe que su hijo está hecho para grandes cosas porque de acuerdo con ella, a él “siempre le ha gustado investigar”.

Le puede interesar: Colegio María Medina de Fosca, donde estudió el mejor icfes de Colombia, necesita aula de sistemas

“Él es un científico bastante curioso, no se conforma con lo que ya vio, sino que siempre quiere más”, insistió la madre del joven.

De igual manera, Sergio Gutiérrez, el rector del colegio público María Medina de Fosca - Cundinamarca, lo visiona como un pionero de la física cuántica.

“Samuel tiene una gran cualidad que es la disciplina y la constancia y yo lo veo como pionero de ese proceso”, refirió el directivo.

El consejo de Samuel es no rendirse, amar lo que se hace y aprender sin memorizar.

Lea también: Beca del 100% para Samuel Huertas, el joven que obtuvo el examen perfecto en las Pruebas Saber 11

“No se rindan en su estudio que estudiar abre puertas, no intenten aprender como les enseñan, intenten aprendan como ustedes pueden aprender”, aconsejó Samuel.

Aunque la Gobernación de Cundinamarca anunció apoyo económico en transporte, vivienda y alimentación, una vez Samuel viva en Bogotá, la preocupación de la mamá del joven es permanecer sin empleo, pues es ama de casa y usa una máquina que tiene, para coser cada que “algún arreglo resulta”.